Operação em Nova Olinda do Norte (AM) dá prejuízo de R$ 17 mil ao crime

Manaus (AM) – Com o objetivo de combater a atuação das organizações criminosas no interior do estado, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou na manhã desta quarta-feira (10), a operação Nova Olinda, no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus).

De acordo com a SSP-AM, neste primeiro momento foram aprendidas 12 armas de fogo, três quilos de drogas, além de R$ 17,7 mil em espécie e a recuperação de quatro veículos roubados da capital.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, General Mansur, determinou a realização de uma operação na região para combater as ações criminosas, como tráfico de drogas, roubos, homicídios e receptação.

A ação ocorre de forma integrada entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PCAM), e a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).

“É uma ação conjunta, uma ação integrada. Estamos trabalhando muito com essa integração. Inclusive nessa ação desencadeada ontem, a gente ver bem nítido essa integração. É isso que nós queremos, combater o crime 24 horas por dia”.

O delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), informou que a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), obteve a informação de que o grupo de maiores receptadores de veículos estaria no município.

“As equipes saíram de Manaus, viajaram a noite toda, e 6 horas da manhã foi iniciada a operação, e nós já temos até agora 12 armas apreendias, 3 kg de, além de veículos que foram roubados da capital e foram levados para o interior, quatro pessoas presas em flagrante, ou seja, foi uma operação muito exitosa”, explicou o delegado.

“Todo dia nós realizamos uma reunião chamada de Força Tarefa, que foi criada no dia 18 de abril deste ano quando tivemos um fim de semana com um número elevado de homicídios. Essa força tarefa tem funcionado todos os dias inclusive com a presença do secretário de segurança, faço questão de estar presente”, finalizou o General Mansur.

