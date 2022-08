Trabalhadores em Manaus utilizam rapel para conter erosão na orla

Manaus – Para conter uma área de desbancarramento na orla do rio Negro, beco Darci Azambuja, bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, operários da Prefeitura, orientados por engenheiros, tiveram que usar a criatividade, com utilização de técnicas de rapel.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avançou na obra de contenção da concretagem do talude. Por meio do rapel, técnicos especializados ficam pendurados por cordas para que o trabalho possa ser realizado.

Como a área fica localizada à margem do rio Negro, esta é a única forma para se trabalhar. Mesmo com a criticidade, cerca de 85% dos serviços já foram concluídos.

Erosão crítica

As obras foram iniciadas no começo do mês de abril, por conta do rompimento da rede de drenagem, provocando uma grande erosão do talude, colocando muitas pessoas que vivem no entorno em risco, e segue um cronograma acelerado, para que seja concluída no menor tempo possível.

Obras na orla de Manaus com uso de rapel – Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

De acordo com o fiscal da obra, engenheiro Igor Mendes, as equipes da Seminf, atuaram de forma emergencial, para realizar a contenção do talude com o rip-rap, implantando uma nova rede de drenagem.

“Aconteceu uma erosão por conta de uma drenagem muito antiga, na qual existia uma escada hidráulica, que jorrava água diretamente no solo, ocasionando o rompimento dessa drenagem, e erodindo o talude nas proximidades. O prefeito David Almeida e o secretário da Seminf, Renato Júnior, determinaram que nossa equipe agisse de forma célere, empregando a segurança para a população”, explicou Mendes.

Por meio de estudo técnico, foi implantada uma nova rede de drenagem, com um tubo metálico e dissipador. Após isso, a equipe executou a contenção do rip-rap, com 70 metros de comprimento na encosta, e o grampeamento do solo. Agora as equipes estão atuando na fase do concreto.

A obra é de grande importância por se tratar de uma via com movimento, onde residem muitas famílias.

Material utilizado

Os serviços contaram com cerca de 154 mil sacos de cimentos, utilizados na contenção do rip-rap, levantando o muro de arrimo, e toda a concretagem está sendo realizada na forma de rapel, técnica usada em áreas muito íngremes e sem acesso por terra, mas ainda assim, os serviços são um pouco mais complexos, por conta da acessibilidade.

Trabalho contra erosão na orla de Manaus – Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

