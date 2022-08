Agremiações de Novo Airão marcam presença na 1ª Feira de Pesca Esportiva da Amazônia, em Manaus

As agremiações Jaú e Anavilhanas marcaram presença na abertura da 1ª Feira de Pesca Esportiva no Centro de Convenções Vasco Vasques

Festival no AM

Novo Airão (AM) – As agremiações Jaú e Anavilhanas marcaram presença na abertura da 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura (1ª FPEA). Evento que iniciou nesta quinta-feira (18) e segue até o sábado (20), no Centro de Convenções Vasco Vasques 2, em Manaus.

A abertura do evento reuniu representantes dos governos federal, estadual e municipal, além de autarquias federais, empresários e instituições de ensino. Entre eles, o analista na Diretoria de Mercados Internacionais do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Alisson Braga, que esteve no evento representando o ministro do Turismo, Carlos Brito.

A participação no evento faz parte do start (partida), mobilizado pela prefeitura de Novo Airão, para divulgação do 23º Ecofestival do Peixe-boi de 2022, que ocorre nos dias 14, 15 e 16 de outubro.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Suzianne Fonseca, Novo Airão levou todos os atrativos, serviços e produtos turísticos ofertados pelo município. Entre os atrativos, artesanato, culinária, doces, turismo de aventura, entre outros produtos.

“A novidade foi a vinda das agremiações Jaú e Anavilhanas para a primeira chamada oficial do 23º Ecofestival do Peixe-boi com apresentações artísticas no palco principal do evento. E, desse modo, sempre estaremos promovendo o nosso município com foco no crescimento do turismo sustentável”, afirmou.

A participação no evento faz parte da mobilização para divulgação do 23º Ecofestival do Peixe-boi de 2022 Foto: Sebastian Viana

O secretário municipal de Cultura, Aroldo Júnior, parabenizou as agremiações pela dedicação para a divulgação cultural do Ecofestival do Peixe-boi, que representa o desenvolvimento econômico do turismo de eventos.

“O Ecofestival do Peixe-boi tem expectativa de público acima de 70 mil pessoas. E, com o trabalho que vem sendo empreendido pela Prefeitura a tendência é de crescimento sistemático. Isso representa geração de renda. Quem vive em Novo Airão sabe o significado do investimento no festival para a melhoria de vida da população. Daí a importância da participação na Feira da Pesca Esportiva”, aposta.

O analista na Diretoria de Mercados Internacionais do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Alisson Braga, que representou o ministro do Turismo, enfatizou a importância do evento para trabalhar o Amazonas como turismo global.

“A Amazônia já está no imaginário do turista internacional pelo fato de ser a maior floresta do mundo, ter uma fauna exuberante e também uma cultura incrível. Um exemplo é o Parque Nacional de Anavilhanas que estamos promovendo com objetivo de um acordo com o ICMbio, Ministério do Turismo, Meio Ambiente e Embratur, para mostrar todas as belezas naturais para o mundo”, disse.

Na avaliação da professora e empreendedora, Karen Almeida, a feira é importante para a difusão da cultura e costumes do município.

“Através desse evento divulgamos não apenas produtos, mas o potencial turístico e a experiência gastronômica que Novo Airão oferece ao turista”, finalizou.

*Com informações da assessoria

