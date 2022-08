Espetáculo da cantora Djuena Tikuna é realizado no Teatro Amazonas

Manaus (AM)- A cantora amazonense Djuena Tikuna, referência da música indígena no país, apresenta-se nesta quarta-feira (24), às 20h, com o espetáculo “Torü Wiyaegü” no palco do Teatro Amazonas. O concerto celebra os cantos da maior nação indígena da Amazônia, o povo Tikuna.

A apresentação conta com um repertório embalado nos sons ancestrais, que se conectam ao futuro, por meio dos artistas Tikuna, que se expressam na contemporaneidade.

O espetáculo marca também o lançamento do novo trabalho da artista, composto por livro, álbum e documentário, com participação de outros artistas indígenas de Manaus e do Alto Solimões, representando várias gerações e o futuro da música Tikuna.

Com o intuito de conectar o público à ancestralidade dos povos originários, o concerto é um ritual de celebração que conta com projeções visuais para possibilitar ao espectador a imersão em um território de identidade, por meio de paisagens sonoras.

Promovido pela Secretaria de Estado Cultura e Economia Criativa, o espetáculo tem duração de uma hora, com entrada gratuita, por ordem de chegada e livre para todos os públicos.

