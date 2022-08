Samba Manaus 2022 marcado para outubro registra recorde na venda de ingressos

Para marcar o retorno do Samba Manaus, o público vai contar com espetáculos de Thiaguinho, Turma do Pagode, Menos é Mais, Dilsinho, Belo, Sorriso Maroto, Pixote e Harmonia do Samba.

Manaus (AM) – O evento Samba Manaus, marcado para o dia 8 de outubro, está com uma mega produção para receber oito atrações nacionais.

De acordo com a empresa organizadora “Fábrica de Eventos”, as vendas de ingresso começaram no último domingo (21) e mais de 15 mil pessoas já garantiram presença no evento.

Para marcar o retorno do Samba Manaus, o público vai contar com espetáculos de Thiaguinho, Turma do Pagode, Menos é Mais, Dilsinho, Belo, Sorriso Maroto, Pixote e Harmonia do Samba.

Setores e ingressos

O Samba Manaus 2022 vai contar com três setores, com preços que variam entre R$ 123,50 a R$ 585.

Como novidade, a Fábrica apresenta a Pista Casadinha, onde ao comprar um ingresso para o evento, o cliente ganha outro inteiramente grátis. A ‘Casadinha’ custa R$ 123,50. A área VIP custa R$ 297,50 e será Open Beer, com cerveja liberada até 3h da manhã.

Há ainda o Camarote Samba Lounge. Com investimento de R$ 585, o público terá um ambiente confortável, com espaço climatizado, além de apresentar serviços de Open Bar (água, cerveja, refrigerante e vodka) e Open Food até às 4h.

Todos os valores estão calculados com os 15% de taxa cobrados pelo site BaladApp (www.baladapp.com.br) e podem sofrer alterações conforme virada dos lotes. Se preferir, o cliente pode comprar o ingresso presencialmente, em uma das centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

