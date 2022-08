Amom quer fiscalizar todos os recursos federais destinados para obras da BR-319

Manaus (AM) – Ao visitar moradores do bairro Aleixo, na zona Centro-Sul de Manaus, o candidato a deputado federal Amom Mandel (Cidadania) voltou a falar de suas propostas e se comprometeu a fiscalizar todas as verbas federais destinadas ao Amazonas, inclusive às obras da BR-319, via que liga o Amazonas às demais cidades do Brasil.

“Muito dinheiro já foi destinado para a conclusão das obras e todo esse valor consta nos portais de transparência do estado, federação e da União. Milhões, há décadas, foram enviados porém às obras continuam inacabáveis”, frisou o candidato Amom.

Para Amom, a conclusão da via vai possibilitar avanço no desenvolvimento econômico do estado.

“Não posso assumir o compromisso de concluir a BR-319, mas eu posso assumir o compromisso de olhar, cuidar e lutar politicamente pela sua conclusão. Eu sei que ela representa a independência do nosso Estado e por meio dela, nós acabaríamos com o nosso problema de escoamento, ou reduziria boa parte dele”, afirmou Amom.

Amom reafirmou compromisso com a população e declarou que irá cumpri-lo sem importar quem estiver no governo.

“Eu assumi o compromisso de fiscalizar os recursos destinados a BR-319, assim como assumi o de fiscalizar todos os recursos federais destinados ao nosso Estado e a qualquer município, independentemente de quem for o governante”, finalizou.

A BR-319 possui uma extensão de mais de 885 quilômetros e é a única rodovia federal que liga Manaus, no Amazonas a Porto Velho, em Rondônia. A pavimentação conectaria os produtores da região com os de outros locais e isso reduziria os custos de frete, já que a região é refém de transportes hidroviários e aéreos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amom Mandel e Rodrigo Guedes se destacam por alta produtividade e compromisso na CMM

Atentado contra equipe de Amom Mandel pode ser crime político, diz especialista

Pesquisa Eficaz: Amom Mandel lidera disputa para Câmara e Omar para Senado