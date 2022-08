Manaus abre processo seletivo para fisioterapeutas e médico geriatra

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), publicou o Edital nº 003/2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de cinco fisioterapeutas e um médico geriatra.

Todas as informações e o formulário de inscrição estarão disponíveis no site da FDT https://doutorthomas.manaus.am.gov.br/, a partir desta terça-feira (30), às 10h.

As inscrições serão presenciais nos dias 8, 9, 12, 13 e 14 de setembro, das 8h às 11h e das 14h às 16h, na Sala de Inclusão, localizada na FDT, rua Doutor Thomas, n° 798, bairro Nossa Senhora das Graças.

Os candidatos deverão apresentar o formulário de inscrição preenchido e documentação pessoal: Documento com foto (original e cópia), CPF (original e cópia), Diploma de Graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ou Certidão de Conclusão de Curso emitida pela instituição formadora (original e cópia), Histórico Escolar da Graduação emitido pela instituição formadora (original e cópia), comprovante dos títulos – especialização – mestrado ou doutorado (original e cópia), comprovante de experiência, caso possua (original e cópia), CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia) e diploma de pós-graduação em Gerontologia para cargo de Médico Geriatra (original e cópia).

O prazo de contratação será de seis meses, e os detalhes acerca da remuneração e do processo seletivo simplificado e da contratação estarão discriminados no edital disponível no endereço digital da fundação.

O processo seletivo tem por finalidade aumentar o quadro de profissionais da área da saúde disponíveis para os 138 idosos residentes da Instituição de Longa Permanência (ILPI) da FDT, e será realizado por meio de análise dos currículos e demais modalidades necessárias para exercer as atribuições que constam no edital.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, explicou que a contratação é necessária, uma vez que a instituição preza por atender todas as necessidades dos idosos residentes.

“Nosso número de residentes é grande e muitos já chegam aqui bastante debilitados, precisando de atenção e cuidados específicos. Para isso, é preciso estarmos constantemente atentos às necessidades deles, e no momento estamos com déficit desses profissionais para que possamos continuar exercendo nosso trabalho, que é oferecer qualidade de vida e dignidade aos idosos da capital”.

