David Almeida destaca estímulo ao amor, pátria e resgate de tradição durante Desfile Cívico

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta sexta-feira (2), o Desfile Cívico Municipal, evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no complexo turístico Ponta Negra, localizado na zona Oeste, em comemoração ao Dia 5 de Setembro, data em que é comemorada a “Elevação do Amazonas à categoria de Província”.

Sem acontecer desde 2016, a ação foi celebrada pelo prefeito, que enfatizou a importância de estimular o amor e a pátria às novas gerações.

“Manaus tem a terceira maior rede de educação básica do Brasil e estamos preparando a nossa equipe para esse dia, distribuindo instrumentos musicais, reativando as bandas e fanfarras, para que pudéssemos motivar os nossos alunos. O dia de hoje coroa todo o trabalho feito pela Semed com esse belo desfile, com os pais comparecendo, a população prestigiando e nós conseguimos incutir na mente dos nossos alunos a questão do nacionalismo, o amor à pátria, o respeito às leis, à ordem e às autoridades. Esse é um momento muito importante”, enfatizou Almeida.

Presente no calendário oficial do município, seguindo assim o que determina a Lei Municipal de nº 1.766, de 19 de setembro de 2013, o desfile é uma manifestação cívica social, que dissemina todos os símbolos e transmite à população a educação e formação nacionalista, via civismo, nas unidades escolares.

David Almeida garantiu que esse foi apenas o primeiro de muitos outros desfiles cívicos que serão realizados em sua gestão e anunciou que seguirá investindo para transformar a educação da cidade de Manaus.

“Esse é o primeiro de muitos desfiles que iremos realizar. A cada ano, queremos crescer investindo nas fanfarras, na recuperação das escolas e valorizando os servidores. Nós estamos buscando os melhores índices possíveis na educação em nível nacional. Parabenizo toda a equipe da Semed, na pessoa da secretária Dulce Almeida, e já convido as pessoas para prestigiar no ano que vem”, afirmou o prefeito.

Professora de carreira, a secretária da Semed, Dulce Almeida, não escondeu a sua alegria de ajudar a resgatar a tradição dos desfiles cívicos municipais.

“Esse desfile me faz lembrar minha época de criança, quando aluna, desfilando, depois como professora, que ajudava a organizar. É muito emocionante ver os alunos. É um prazer muito grande. O desfile nos emociona e esta tradição não pode ser deixada de lado”, afirmou Dulce.

No total, mais de 4 mil alunos, de 35 unidades municipais, participaram do desfile, sendo que para muitos desses foi a primeira vez, como é o caso da aluna Ester de Castro, 13, do 8º ano da escola municipal Olga Figueiredo, localizada no bairro Cidade de Deus, zona Norte. Para a estudante, foi muito emocionante representar a escola nesse momento cívico e já pretende repetir no próximo ano.

“Essa é a primeira vez que eu participo de um desfile. Foi muito emocionante representar minha escola, eu gostei muito, nós arrasamos e ano que vem quero desfilar de novo”, disse a patriota.

Pais e responsáveis também participaram do desfile, onde marcharam e acompanharam os filhos. A técnica de Enfermagem, Luciana Pantoja, foi uma dessas mães. Ela acompanhou as filhas gêmeas, Laura e Sarah Pantoja, 6 anos, que desfilaram pela primeira vez.

“É muito emocionante acompanhar o primeiro desfile escolar das minhas filhas. Para mim, é uma honra muito grande poder participar, desfilar ao lado delas. Eu, que quando era estudante sempre desfilei, espero que elas também gostem e valorizem esse momento tão importante para o nosso país, nossa história”, declarou a mãe das pequenas, que estudam no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ismail Aziz, na BR-174, km 2,5, zona rural da cidade.

Além da Semed, as secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), e de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) também colaboraram com o desfile.

*Com informações da assessoria

