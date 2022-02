Investigado por tráfico de órgãos, professor da UEA é afastado por 30 dias

Manaus (AM)- O professor concursado da disciplina de Anatomia, da Escola Superior de Ciências da Saúde, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi afastado por 30 dias por decreto do Ofício nº 09/2022, da 4ª Vara da Justiça Federal do Poder Judiciário.

“Após tomar conhecimento do ofício, que determinou o afastamento cautelar do professor investigado e da ação de busca e apreensão no laboratório supracitado, a Reitoria da UEA cumpriu a ordem judicial e determinou a abertura de sindicância para a apuração dos fatos e responsabilidades”, disse a nota de esclarecimento da Universidade.

A universidade informou ainda que o referido laboratório, realiza a técnica de plastinação desde 2017. A plastinação é um procedimento técnico de preservação de matéria biológica, criado pelo cientista Gunther Von Hagens em 1977, e que consiste em extrair os líquidos corporais, tais como a água e os lipídios, através de métodos químicos, para substituí-los por resinas elásticas de silicone e rígidas epóxicas.

A Operação

Na operação, a ação da PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão, no Laboratório de Anatomia na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e um na casa do investigado.

As investigações apontam que o suspeito enviou órgãos humanos plastinados para Singapura. Entre eles, uma mão e três placentas de origem humanas. O destinatário seria um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de natureza humana.

Caso haja a confirmação do crime de tráfico internacional de órgãos, o investigado poderá responder pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos, com pena de até 8 anos de reclusão.

