População se revolta após filho agredir mãe, uma idosa de 70 anos, em Manaus

Manaus (AM) – Uma idosa de 70 anos foi agredida pelo filho mais novo, ainda não identificado, na terça-feira (6), e a população revoltada denunciou o crime.

Segundo a filha da idosa, que preferiu sigilo da identidade, essa não é a primeira vez que o irmão agride a mãe. Conforme a mulher, ele é usuário de drogas e quando está sob o uso de entorpecentes, bate na mãe por qualquer motivo.

De acordo com a filha, a situação já foi denunciada para a Delegacia Especializada em Crimes contra o idoso, porém, a mesma não pôde registrar o boletim de ocorrência (BO) porque a mãe não quis denunciar o filho por amor a ele. Mas, a familiar da idosa clama por Justiça e pede que as autoridades entrem em ação para solucionar o crime que a mãe está sofrendo.

“[A polícia] falaram que a minha mãe está lúcida, e por isso ela é quem tem que denunciar ele. Mas ela não quer, pois espera que ele melhore. Então, quer dizer que eles [autoridades] não podem fazer nada e eu vou ter que ver vê-la apanhando até a morte? ”, declara a filha da idosa.

A filha afirma que o irmão bate na mãe principalmente, em dias de pagamento da aposentadoria dela. “A gente não tem o que fazer porque realmente não sabemos a quem recorrer. [Queremos] uma medida protetiva. Essa casa é dele e ele se alojou. A gente não pode comprar nada [para ela] que ele vende tudo. É sempre assim”, afirma.

Vizinhos que presenciam as agressões constantemente, relataram que quando a idosa de 70 anos sai para dormir na casa de outros filhos, o agressor tranca a porta com cadeado para que ela não possa entrar em sua residência. Além disso, as testemunhas afirmam que quando isso acontece, ela fica dormindo no lado de fora da casa e os outros filhos não fazem nada.

Emocionada, a mulher lamenta que a mãe não tome providência contra a violência que sofre. “Ela pode até sentir raiva de mim depois, mas eu quero providência em relação a isso. Que a polícia chame ele e ela, que faça alguma coisa”, conclui.

