Atlético Amazonense pede apuração de suspeita de manipulação de jogos pelo time

Manaus (AM) – O Atlético Amazonense, desde o episódio envolvendo um dos seus jogadores – que fez gol contra em uma partida válida pela Série B do Campeonato Amazonense, garante estar tomado as medidas necessárias para esclarecer os fatos, punir possíveis desvios de conduta e manter a integridade competitiva do clube.

A equipe jurídica do Atlético Amazonense, formada pelo advogado especialista na área de direito desportivo Marcelo Amil, protocolou um pedido de impugnação da partida, realizada no dia 04 de setembro contra o Sul América, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

O clube também abriu um procedimento interno para apurar a conduta do jogador, que resultou na elaboração de uma notícia de infração. Além disso, a equipe ainda apresentou uma denúncia sobre a possível manipulação de resultados ao Ministério Público do Amazonas (MPAM).

“Não compactuamos com qualquer atitude desportiva e, por isso, decidimos acompanhar e colaborar com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. Caso o clube tome comprovadamente conhecimento sobre outras condutas de atletas ou dirigentes envolvidos com manipulação de resultados, fará a denúncia chegar aos órgãos competentes, como assim fizemos nesse caso. Não admitiremos que nosso trabalho no Atlético Amazonense seja deturpado por uma minoria que quer manchar a integridade competitiva do nosso time. Nós não vamos nos acovardar perante esse tipo de ação irregular”, destacou o presidente do clube, Henrique Barbosa.

De acordo com Henrique, o time amazonense também decidiu entrar com um processo de notícia crime por calúnia contra o ex-técnico do clube, Rodrigo Fonseca. Ele, de forma sorrateira, registrou um Boletim de Ocorrência, em agosto deste ano, com informações enganosas.

“Só soubemos da existência desse Boletim de Ocorrência por meio da imprensa. Até o momento, não houve qualquer processo ou registro oficial sobre qualquer conduta irregular dos nossos atletas ou dirigentes. Inclusive, no documento registrado pelo ex-técnico fica claro se tratar de uma prova para fins de Direito. Ele fez o boletim com o objetivo de deturpar a verdade, e se eximir de qualquer suspeita”, afirmou.

A equipe jurídica também solicitou indenização de R$ 40 mil por danos morais para reparação da integridade e imagem do clube. Ainda conforme Henrique, dirigentes de outros times do País entraram em contato com ele para falar sobre a conduta inapropriada do técnico em campeonatos estaduais e regionais de outros estados brasileiros.

“Jogos com resultados suspeitos estão sendo apurados por esses clubes e vamos reunir tudo isso para defender a honra do Atlético Amazonense”, destacou Henrique Barbosa.

