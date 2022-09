Por unanimidade, o TRE aceitou o voto do desembargador Kon Tsih Wang pelo deferimento de Nair Blair

Manaus (AM) – Por unanimidade, o TRE aceitou o voto do desembargador Kon Tsih Wang pelo deferimento de Nair Blair. O magistrado seguiu a manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE), o qual indicou inelegibilidade da candidata.

Por decisão monocrática, a candidatura da vice de Nair Blair, Rita Nobre (Agir), também foi indeferido. Conforme equipe de assessoria da empresária, ela vai recorrer da decisão.

O MPE contestou a candidatura de Nair Blair em razão de uma condenação em junho de 2019 pelo crime de peculato. Dessa forma, de acordo com o ministério, com a sentença, transitada em julgado, a empresária perde seus direitos políticos, sendo inelegível por oito anos.

Além disso, o MPE também destaca que Nair Blair teve contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU), enquanto atuava como gestora de uma Organização não Governamental (ONG), por não apresentar “boa ou regular” aplicação de recursos públicos de um convênio com o Ministério da Cultura.

A advogada de Nair Blair contesta as decisões. Ela argumenta que a condenação foi absolvida, e que no processo do TCU não foi comprovado intenção para inelegibilidade. Também afirma que os casos aconteceram antes de 2010, antes das alterações da Lei n. 12.234/2010.

