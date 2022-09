‘Deveria ter sido colocada no Palco Mundo’, diz Anitta sobre show de Ludmilla no Rock in Rio

Após falar sobre o reconhecimento do funk por parte do Rock in Rio, Anitta seguiu desabafando no perfil do Twitter nesta segunda-feira (12).

A cantora, que negou ter publicado indiretas para Ludmilla, afirmou que a voz de “Rainha de Favela” deveria ter cantado em um palco compatível com o sucesso que faz, o Palco Mundo, principal local do Rock in Rio.

“Pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso: Palco Mundo. Então isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo”, escreveu Anitta sem citar nomes diretamente.

Após isso, a cantora seguiu criticando o Rock in Rio por conta da participação tardia do funk dentro da programação do festival.

“O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival… e eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se não tivesse funk não ia ser nada legal… mas pro Palco Mundo não tem (como foram as palavras mesmo?) ‘star quality’”, disse.

“Pra isso tem que brigar bastante, mas uma briga sorridente, engolir sapo… mas agora tô achando que ano vem vai rolar um artista de funk no palco mundo. Não eu, óbvio que não”, finalizou.

