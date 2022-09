Bolsonarista bate em carro de vereadora do PT, foge e morre em acidente no RS

A vereadora Cleres Revelante (PT), de Salto do Jacuí (RS), denuncia ter sido alvo de um atentado com motivações políticas promovido pelo produtor rural bolsonarista Luiz Carlos Ottoni, que morreu em acidente de carro pouco tempo depois de bater na traseira do veículo da petista, no final da tarde desta terça-feira (13).

Cleres conta que estava em seu carro com uma assessora na avenida principal de Salto do Jacuí quando Ottoni, dirigindo uma Hilux, veio acelerando por trás e bateu em seu veículo, que contém adesivos alusivos à campanha de Lula à presidência e candidatos do PT no estado. Ela diz que o produtor rural estava acelerando bruscamente e freando antes de bater no seu veículo e que só soube quem era o condutor após a colisão.

À Fórum, a petista afirmou acreditar que Ottoni bateu em seu carro de forma proposital e por motivações políticas, visto que ela já já teria sido alvo de provocações e manifestações de intolerância política do produtor rural em outras ocasiões, tanto pessoalmente como através das redes sociais.

A vereadora informou à reportagem, ainda, que no momento do acidente policiais da Brigada Militar passavam pela avenida. Ela teria acionado os agentes para denunciar o ocorrido e Ottoni fugiu do local. Pouco tempo depois, a corporação recebeu um chamado informando que o bolsonarista havia se acidentado em uma estrada de terra após perder o controle. Segundo os policiais, ele foi ejetado do carro e morreu no local.

A princípio, lideranças do PT no RS, como o presidente do partido no estado, deputado federal Paulo Pimenta, afirmaram que Ottoni se acidentou em meio a uma perseguição policial após bater no carro da vereadora. A Brigada Militar nega que tenha perseguido o homem e informa que os policiais estavam atendendo a ocorrência envolvendo Cleres quando foram informados sobre o acidente que ocasionou a morte do produtor rural.

À Fórum, porém, a petista relatou que os policiais foram, sim, atrás de Ottoni após a colisão em seu veículo, mas o bolsonarista teria despistado os agentes, que teriam retornado ao local da primeira ocorrência.

Cleres prestou depoimento à Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (14). A delegada regional da cidade, Diná Aroldi, informou que foi aberta uma investigação para apurar se há relação entre os dois acidentes e se o caso foi motivado por intolerância política. O corpo de Ottoni foi velado nesta quarta-feira em uma capela de Salto do Jacuí.

*Com informações da Revista Fórum

