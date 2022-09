Lula critica declaração de Bolsonaro em Londres e diz que presidente busca prestígio internacional

Bolsonaro discursou na sacada da Embaixada do Brasil e disse que o país passa por um momento de decisão sobre seu futuro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou neste domingo (18) o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em Londres, na Inglaterra. O presidente chegou nesta madrugada à cidade para participar das cerimônias de despedida da rainha Elizabeth II, morta em 8 de setembro.

Bolsonaro discursou na sacada da Embaixada do Brasil e disse que o país passa por um momento de decisão sobre seu futuro. “Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarela. Jamais aceitaremos o que eles querem impor”, disse.

O presidente também afirmou não ter como sua candidatura “não ganhar no primeiro turno”. As pesquisas de intenção de voto, porém, mostram Bolsonaro atrás de Lula. Segundo o agregador de pesquisas Locomotiva/CNN, o ex-presidente tem 45%, contra 34% do atual mandatário.

Lula ainda disse que a ida do presidente às cerimônias de despedida da rainha tem objetivo de buscar prestígio internacional.

“Imaginem vocês que a gente é governado por um presidente que, como ele está precisando de imagem a nível internacional, ninguém nunca convidou ele pra viajar, ninguém quer vir aqui, ele então se ofereceu pra ir no enterro da rainha da Inglaterra”, completou o petista.

