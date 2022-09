Novos equipamentos disponibilizados para a limpeza das ruas de Manaus

Manaus (AM) – A limpeza das ruas da capital amazonense recebeu um incremento, neste mês, com a utilização de varredeiras mecânicas. Três novos equipamentos foram entregues pela Prefeitura de Manaus: duas vassouras mecânicas e uma moto tipo triciclo.

O secretário da Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp), Altervi Moreira, acompanhou, na noite desta terça-feira (20), o funcionamento dos materiais na avenida Constantino Nery, Centro, zona Sul.

De acordo com Moreira, essa é uma inovação que o prefeito David Almeida traz e que proporciona ganhos em eficiência e agilidade na rotina de limpeza.

“Estamos em uma das principais avenidas de Manaus, a Constantino Nery, com novos equipamentos de varrição implantados pela Semulsp. São dois equipamentos e, até o final do mês, vamos ter mais dois. Isso é uma nova tecnologia que traz diversos benefícios para a cidade de Manaus e agilidade na limpeza das principais avenidas com cronograma noturno nas principais avenidas”, destacou o secretário.