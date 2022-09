No Paiol de ‘A Fazenda 14’, Bia Miranda detona Ingrid Ohara: ‘Muito desumilde’

Bia Miranda, a neta de Gretchen, ainda não entrou oficialmente em “A Fazenda 14”, mas já está movimentando o reality show e colhendo possíveis desafetos.

Participando do Paiol e concorrendo a uma vaga dentro do elenco oficial, a dançarina participou de uma dinâmica na madrugada desta quarta-feira (14), onde colocou a ex-MTV Ingrid Ohara na opção “silenciar”.

A jovem disse conhecer a influenciadora do TikTok e disparou contra a participante.

“Conheço ela do aplicativo vizinho de dança e acho ela uma pessoa muito desumilde”, disse.

Bia Miranda ainda disse não acreditar que Ingrid “seja tudo isso” e seguiu falando sobre a ex-participante do “De Férias Com o Ex”.

“O santo não bateu, não fui com a cara e acho que não me daria bem com ela”, disse, por fim.