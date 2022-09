Amazonino Mendes recebe apoio do povo de Manacapuru durante  ‘jipada’ na quinta (22)

Entre as propostas de Amazonino para a cidade, está a interligação de Manacapuru com Manaquiri

O candidato ao Governo do Amazonas Amazonino Mendes (Cidadania) percorreu as ruas de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), durante cerca de duas horas, no ‘jipe elétrico’, na tarde desta quinta-feira (22).

Ao lado do candidato a vice-governador, Humberto Michiles (PSDB), Amazonino recebeu o apoio do eleitor da Cidade das Cirandas, conhecida como Princesinha do Solimões, que pediu a volta de “Negão” ao Executivo Estadual.

“Sentir o carinho do meu povo, da minha gente querida de Manacapuru, me deixa confortável e com a certeza de que ergui um legado em Manacapuru. E vamos continuar construindo legados a partir de 2023, com a permissão de Deus e do meu povo amazonense”, disse Amazonino.

Manacapuru é uma das cidades contempladas pelo projeto de infraestrutura que será implementado por Amazonino Mendes a partir de 2023, caso eleito governador do Amazonas, com a interligação da Terra das Cirandas com Manaquiri. “Temos uma obra também que é exatamente Manaquiri-Manacapuru. Isso para permitir que o manauara saia de carro sem usar balsa. Um novo Amazonas está se constituindo. Só depende de você”, disse.

Amazonino e Humberto Michiles vão estender também as ações voltadas para tirar o Amazonas do Mapa da Fome, com o aumento do auxílio estadual para R$ 450; além do estímulo à geração de emprego e renda na cidade, entre outros projetos. “Amazonino é o melhor governador que tem. É o melhor para o estado do Amazonas”, disse o mototaxista Hilton Morais, que participou da ‘jipada’.

Ações

Entre as ações executadas nas gestões de Amazonino como governador, em Manacapuru, destacam-se: construção do Cirandódromo (Parque do Ingá); implantação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Terceiro Ciclo; reforma, ampliação e construção de Unidades de Saúde; aquisição de ambulâncias com UTI, de Delegacia de Polícia, da Delegacia especializada em crimes contra a Mulher; construção e reformas de escolas; pavimentação da estrada AM 352 Manacapuru/ Novo Airão, construção da rodoviária, da ponte sobre o rio Ariaú.

No mandato tampão (2018), Amazonino garantiu que Manacapuru voltasse a receber os repasses do Fundo de Saúde que estavam atrasados há várias gestões. Ao todo, a cidade foi contemplada com aproximadamente R$ 2 milhões. Amazonino autorizou, na época, o convênio com a Prefeitura de Manacapuru no valor de R$ 8.310.423,19, para a reforma e ampliação do Hospital Lázaro Reis e Maternidade Cecília Cabral.

Leia mais:

Wilson Lima abre vantagem de 10,3 pontos sobre Amazonino Mendes em pesquisa

Amazonino percorre bairros Zonas Norte e Leste de Manaus no “Jipe elétrico”

Em festa democrática, Terra do Guaraná declara apoio a Amazonino Mendes e Humberto Michiles