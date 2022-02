Em discurso ontem na Assembleia Legislativa (Aleam), o parlamentar disse que Guedes “faz caridade com o chapéu alheio” com a redução da alíquota do IPI

Guedes faz “caridade com o chapéu alheio e empresas podem deixar a ZFM”, adverte Serafim Corrêa

Caso se concretize a redução de 25% do IPI (Produtos Industrializados), pretendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a Zona Franca de Manaus será duramente atingida em suas vantagens comparativas, afirma o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB).

Em discurso ontem na Assembleia Legislativa (Aleam), o parlamentar disse que Guedes “faz caridade com o chapéu alheio” com a redução da alíquota do IPI, prejudicando estados e municípios em todo o país.

Se fosse um ministro “sério e honesto”, Guedes reduziria a alíquota de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e mexeria apenas com o Governo Federal. No entanto, ao diminuir linearmente o IPI, atinge a a ZFM. “Se houver perda de competitividade, as empresas que estão aqui, vão sair”, avisa.

Wilson Lima inaugura

Ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e do Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o governador Wilson Lima inaugurou ontem a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Barcelos.

Com investimento de R $2,4 milhões, a obra foi realizada com recursos do Estado e do Governo Federal, sob a coordenação da Amazonastur e do Ministério do Turismo.

A expectativa é que o aeroporto ajude a movimentar R$ 67,2 milhões na economia local graças ao ecoturismo entre os meses de setembro e fevereiro.

Pauta de 2,3 bilhões

Sob a presidência de Daniella Consentino, nova titular da Sepec, o Conselho de Administração da Suframa (CAS) se reúne hoje para apreciar uma pauta de 41 projetos que somam R$ 2,3 bilhões de investimentos na Zona Franca de Manaus, com promessa de 2.373 empregos.

O evento marcará a estreia de Daniella no comando do CAS em substituição a Carlos da Costa na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade ligada ao Ministério da Economia.

“Morte do jornalismo”

Para o jornalista Marcos Santos, membro do grupo “É Fato”, há saídas para se combater às fake news (notícias falsas) no Brasil e no Amazonas. Elas passam pela exigência da qualificação e pelo comprometimento de quem opera a internet como jornalista.

Proprietário do Portal Marcos Santos, ele elogiou recente reunião do presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, com os donos de 15 sites cuja pauta envolveu um pacto em defesa do jornalismo de qualidade e o combate às notícias falsas.

“A ação do grupo É Fato é voluntária e extremamente salutar em um momento de disputa política tão importante para estado e país. Fake news é a morte do jornalismo, jornalista de verdade não passa nem perto disso”, destacou Marcos à coluna.

10 mil ruas

Disposto a recuperar mais de 10 mil ruas em Manaus, o prefeito David Almeida intensifica suas visitas às frentes de trabalho da Seminf nas zonas Norte, Centro-Sul, Oeste e Leste da capital do Estado.

Com o prefeito acompanhando “in loco” as ações das maquinas, as obras avançam mesmo com muita chuva caindo sobre a cidade.

Bolsonaro turbina

Na corrida para melhorar sua cotação nas pesquisas de opinião, o presidente Jair Bolsonaro prepara um pacote de medidas a ser divulgado nos próximos dias.

Entre as medidas destacam-se a liberação dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação de dívidas e linha de crédito de até R$ 100 bilhões para micro e pequenos empresários, com possibilidade de renegociação de débitos em atraso.

O pacote também prevê linha de microcrédito, no valor de até R$ 3 mil, para informais, e ampliação dos subsídios ao programa Casa Verde Amarela para famílias do Norte e do Nordeste com renda mensal de até dois salários mínimos.

Segurança nas escolas

Com a ocorrência de furtos em quatro escolas da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semed e da Semseg, começou a providenciar medidas que melhorem a segurança nas unidades educacionais.

De acordo com o titular da Semseg, Sérgio Fontes, estão sendo realizadas visitas técnicas às escolas para que soluções sejam buscadas conforme a realidade de cada unidade.

Tráfico de órgãos

Segundo a Polícia Federal, o influenciador digital e designer de moda indonésio Arnold Putra era o destinatário de uma mão e três placentas humanas destinadas a Singapura.

“Verificamos que esse destinatário já tinha indícios de recebimento de materiais humanos não só do Brasil, mas de outros lugares para fazer artesanato, adornos e peças”, disse à imprensa o delegado Igor de Souza Barros, da PF.

Acelerando a vacina

Mais sete municípios prioritários com cobertura vacinal de até 50% contra Covid-19 recebem, até esta sexta-feira (25), visitas de técnicos do Governo do Amazonas com o objetivo de fortalecer as ações de controle à infecção e ampliação da cobertura vacinal contra o novo coronavírus.

Os municípios visitados enfrentam sérias dificuldades principalmente com relação ao acesso à internet.

Chapa pronta

O professor doutor do curso de Administração, André Zogahib, e a professora doutora do curso de Medicina, Kátia Couceiro, inscreveram virtualmente Chapa 19 para disputar a eleição para os cargos de reitor e vice-reitora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Com o slogan ‘Gestão, participação e respeito’, a dupla se diz pronta para a batalha de votos que acontecerá no dia 23 de março.

O plano de gestão da Chapa 19 contempla a otimização do orçamento da UEA, que no ano passado foi de mais de R$ 683 milhões.

Agora é lei

A Assembleia Legislativa promulgou ontem a Lei n° 5798/2022, de autoria do deputado estadual Angelus Figueira (DC), que altera itens relacionados ao setor primário no licenciamento ambiental do Amazonas.

Com a lei, a Licença por Adesão e Compromisso (LAC) vai autorizar a instalação e a operação de atividade ou empreendimento do setor primário mediante a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica emitida por profissional legalmente habilitado em conselho de classe.

Outra modificação é a isenção do Poder Público Municipal e Estadual das despesas de taxas de licenciamento ambiental.

Transporte Aquaviário

O deputado Dermilson Chagas é uma das autoridades convidadas para o Fórum Brasileiro de Transporte Aquaviário, que discutirá as hidrovias nacionais, projetos, demandas e perspectivas para 2022.

O evento será realizado nesta quinta-feira (24), a partir das 13h30, no Auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa.

O evento é promovido pela Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária (Fenavega), em parceria com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e o Sindicato das Empresas de Navegação no Estado do Amazonas (Sindarma).

Cyberbullying

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei de autoria do deputado Felipe Souza (Patriota) que institui ações de enfrentamento ao Cyberbullying nas escolas públicas do Amazonas.

O PL considera cyberbullying toda conduta praticada através do uso de tecnologias como, mídias sociais, com o intuito de hostilizar alguém de propósito.

Pesquisa do instituto Ipsos, em 2018, apontou o Brasil como o segundo país com mais casos de cyberbullying no mundo, ficando atrás apenas da Índia.

Deus de menos

Independentemente de formalidades sobre a crença em Deus, o PT realiza gestões para aproximar mais o ex-presidente Lula das igrejas evangélicas.

Na terça-feira (22), o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, ligado ao PT e escalado para articular junto aos evangélicos, entregou a Lula um projeto de inclusão do partido nas igrejas.

A estratégia é trabalhar contatos em grupos de Whatsapp e fechar, imediatamente, laços com igrejas e pastores beneficiados durante os governos petistas.

Leia mais:

O Brasil atrasado

Bolsonaro se recupera e pode surpreender no segundo turno

Partidos correm para atender regras sobre maior participação da mulher na política