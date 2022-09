Em debate, candidatos ao Governo do Amazonas discutem propostas para o estado

Manaus (AM) – O último debate dos candidatos ao Governo do Amazonas antes das eleições, que acontecem neste domingo (2), foi marcado pela discussão sobre a saúde no estado. Todos os candidatos convidados estiveram presentes no programa, que aconteceu na noite desta terça-feira (27), exceto o ex-prefeito de Manaus Amazonino Mendes (Cidadania).

Estiveram presentes os candidatos Carol Braz (PDT), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos), Israel Tuyuka (Psol), Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Wilson Lima (União Brasil). O candidato Amazonino mendes informou em suas redes sociais que o motivo para a sua ausência no debate se deve por questão de foro íntimo.

“Informo que, por questão de foro íntimo, não poderei participar do debate de hoje promovido pela Rede Amazônica de Televisão. Fico honrado com o convite e desejo bom debate a todos os candidatos. Reforço que estarei presente nos próximos debates”, publicou.

O debate da rede Amazônica foi estruturado em quatro blocos. Em cada bloco, foi permitido que um candidato elaborasse uma pergunta. Nos dois primeiros blocos, os candidatos tinham o direito de responder apenas uma pergunta, ou seja, todos responderam e perguntaram.

Já nos dois últimos blocos, os candidatos podiam ser escolhidos para responder duas perguntas. Nessa modalidade todos perguntaram, porém, nem todos responderam.

No primeiro e no terceiro bloco, o tema das perguntas era livre, enquanto que o segundo e o quarto bloco, os temas foram sorteados pelo mediador do debate. O quarto bloco foi destinado para as considerações finais de cada candidato.

Primeiro bloco

O primeiro bloco, de tema livre, iniciou com a pergunta do candidato ao Psol, o médico Israel Tuyuka que dirigiu seu questionamento para o atual governador e candidato à reeleição Wilson Lima.

Israel Tuyuka perguntou como Wilson Lima pretende cuidar dos profissionais de saúde após a pandemia. Na réplica, Wilson Lima relembrou os desafios do período pandêmico, e as ações do governo.

“Nós tínhamos um sistema de saúde muito sucateado. A central de medicamento só tinha 12% de medicamentos do que deveria ter. O Delphina Aziz funcionava apenas com 130 leitos, hoje ele funciona com 380 leitos. Não havia um leito sequer de UTI no interior. Hoje são 31 leitos de UTI”, afirmou Wilson Lima.

A próxima pergunta foi feita pelo Henrique Oliveira para Eduardo Braga. O questionamento foi sobre a aliança entre Braga e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em resposta, Braga ressaltou projetos implementados durante seu governo e de Lula no Amazonas.

“Eu fui governador por oito anos no estado do Amazonas com o presidente Lula na Presidência da República e, com ele, conseguimos realizar muitos sonhos dos amazonenses. Um deles foi levar o ‘Luz para Todos’ para o interior do Amazonas onde não existia energia elétrica. Implementar programas habitais que deram 30 mil casas para quem não tinha casa”, salientou.

Já Eduardo Braga perguntou qual a opinião de Ricardo Nicolau sobre a ausência de atendimentos especializados em saúde no Amazonas. Nicolau disse que é necessário levar saúde para o interior do estado.

“É preciso médicos especialistas, é preciso exames. 61 municípios não têm uma ressonância magnética, não tem tomografia, não tem exames para a população. Todos os procedimentos têm que vir a Manaus. Quando você fala de São Gabriel da Cachoeira e do Alto Rio Solimões, é um custo muito grande para vir a Manaus. É uma brincadeira que estão fazendo com a saúde do interior”, observou.

Carol Braz foi a quinta a fazer uma pergunta de tema livre, e escolheu Henrique Oliveira para expor as propostas para a segurança no Amazonas. Henrique afirmou que pretende aparelhar a polícia militar.

“Nós vamos fazer concurso público, nós vamos aparelhar a polícia militar, e diminuir a distância que existe hoje entre o começo da carreira e o coronel que não vai para a rua. Hoje nós temos uma polícia civil muito bem paga, talvez uma das melhores do país, mas a gente pensa em melhorar muito mais”, destacou.

Já Wilson Lima perguntou ao Israel Tuyuka quais é o programa para o desenvolvimento em infraestrutura no estado. Tuyuka destacou que seu programa é alinhado com a questão ambiental.

“Em nosso governo, o estado deve ter cuidado em garantir o transporte seguro para a população e o escoamento de produtos. Mas, ao mesmo tempo, vamos ficar de olho em como as margens dessas estradas serão utilizadas e apossadas. Tem muita gente interessada nas florestas e nós vamos fiscalizar com muito rigor”, pontuou.

O candidato Ricardo Nicolau perguntou à Carol Braz qual a sua opinião a respeito da atuação do governo durante a pandemia. Carol afirmou que não veio da política, mas sim da justiça, e que pretende fazer uma política “limpa”.

“Nós estamos sendo mal representados, com escândalos de dinheiro e de corrupção. Venho da justiça, e ganhei ano passado um prêmio nacional de justiça. Venho da justiça para fazer um governo justo e correto”, disse.

Segundo Bloco

Nesse bloco, os candidatos ao Governo do Amazonas fizeram perguntas sobre termas determinados. A primeira rodada foi marcada por discussões a respeito de petróleo e gás natural pela Carol Braz e Israel Tuyuka.

O candidato questionou para onde o dinheiro do recurso explorado se concentrará, e também defendeu a exploração do pré-sal. Carol ressaltou a importância da riqueza natural do estado. Ela afirmou que o dinheiro precisa chegar na população.

Houve também perguntas sobre a saúde pública. Wilson Lima questionou por que, em 40 anos, não houve avanços nessa área. Henrique Oliveira afirmou que os governos passados são responsáveis pela situação atual.

Terceiro Bloco

Os candidatos do Governo do Amazonas voltaram a fazer perguntas sobre temas livres. Entre as questões questionadas, houve perguntas sobre políticas sociais discutidas por Wilson Lima e Henrique Oliveira.

O candidato do Podemos destacou a importância dos benefícios sociais, mas também apontou sobre a necessidades de programas que possam produzir oportunidades para a população do Amazonas. Wilson Lima lembrou de ações do seu governo.

A segurança pública também foi debatida durante o debate. Ricardo Nicolau perguntou quais as propostas de Israel Tuyuka para a área. O candidato do Psol defendeu a educação como principal forma para acabar com a violência.

Outro ponto debatido foi a respeito da geração de emprego e renda no estado. Também houve pergunta e resposta sobre contas públicas. Carol Braz questionou a atuação de fiscalização de Ricardo Nicolau na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ricardo Nicolau disse que sua vontade não prevalece, mas sim a escolha da maioria.

Considerações finais

Nas considerações finais no quinto bloco, Carol Braz criticou a forma como os candidatos abordaram o contexto do Amazonas de forma positiva. Para ela, as condições atuais não são boas e se colocou como melhor opção para o Governo do Amazonas.

“Tenho 21 anos de vida limpa, de ficha limpa, e de dedicação ao povo. De Luta pelo menos favorecidos, e de lutar pelos excluídos. Nós não estamos juntos dessas panelinhas, estamos do lado certo, estamos do lado do povo”, disse Carol Braz.

Henrique Oliveira criticou a persistência dos mesmos candidatos no cenário político do Amazonas. Pediu confiança da população.

“A minha missão aqui talvez não seja nem ganhar essas eleições, estão me dando 1% das intenções de voto. Então nós temos a opção de votar em um homem que é um bom pai e um bom filho”, destacou.

Já Wilson Lima lembrou de ações realizadas durante o governo, como a implementação do Prato Cheio, e afirmou que os projetos não podem ser parados.

“Nós estamos trabalhando em para corrigir um atraso de 40 anos no Amazonas. Nós começamos a fazer isso em 2019, portanto no dia 2 de outubro é 44”, finalizou.

Ricardo Nicolau usou suas considerações finais para pedir uma oportunidade para a população. “Quero te pedir uma oportunidade para fazer o estado um lugar mais justo mais próspero, e mais humano. Quero uma oportunidade para fazer da nossa saúde uma saúde de qualidade”, salientou.

Eduardo Braga criticou o governo atual, e destacou que pretende enfrentar a fome, sendo, para ele, um dos principais problemas do Amazonas.

“Nós queremos enfrenta-la [fome], junto com o presidente Lula, fazendo uma parceria que garanta R$ 1,1 mil por mês de ajuda, para que você saia do fundo do poço, e para que seu filho possa estar em uma escola de tempo integral, e para que o pescador possa ter para quem vender o seu peixe”, afirmou.

Israel tuyuka falou, nos primeiros segundos das considerações finais, em língua indígena. Depois se dirigiu para a população em geral, e contou sua história. Também declarou apoio ao ex-presidente Lula.

“Vocês que estão no interior, eu vou cuidar de vocês. Eu sei como vocês passam todos os dias. Eu sei o dia a dia do filho de vocês. Eu quero ver o filho de vocês tendo a oportunidade que eu tive de estudar”, ressaltou.

Desempenho de candidatos

Para o cientista Político Helso ribeiro, a ausência de Amazonino Mendes no debate pode prejudica-lo na corrida eleitoral, visto que o debate na rede televisiva garante grande visibilidade para os candidatos.

“A ausência do Amazonino é sentida e gera muitas especulações. Ele não foi porque ele declarou foro íntimo. Ele está doente? Ele está com dificuldade de locomoção? Como é que está? Qual a situação real? Então, eu acredito que ele perde uns pontinhos sim, só em não participar”, disse Helso Ribeiro.

Em sua análise, Carol Braz foi a candidata que apresentou o melhor desempenho, por se mostrar propositiva e por não fugir das perguntas. Em relação ao Wilson Lima, o cientista político pontuou sua participação no debate como ‘serena’, principalmente ao responder os ataques dos adversários.

“Eu achei interessante a participação do Wilson Lima. Ele foi atacado, eu já esperava isso, e se defendeu com serenidade. Ele foi sereno, não foi arrogante”, observou.

Já Israel Tuyuka, na avaliação de Helso Ribeiro, não demonstrou uma boa atuação no debate, justamente por sinalizar pouco conhecimento sobre o programa do Psol.

“Parece que ele não conhece a fundo o próprio programa do partido. Acho que de todos que estavam ali, é o que tinha menos intimidade com câmeras, com a logística do debate”, afirmou.

Outros candidatos como Henrique Oliveira acabaram aproveitando pouco o espaço do debate com piadas. Para Helso Ribeiro, os ataques de Eduardo Braga ao Wilson Lima não terão tanto efeito para além de seus apoiadores.

“O Ricardo Nicolau, que é um deputado extremamente propositivo, ele também resolveu partir para o ataque. Vamos ver qual o resultado prático”, disse.

Leia mais:

Comitê pede transporte coletivo gratuito para eleições 2022

Eleições 2022 contarão com número recorde de candidatos indígenas

Eleições 2022: 56% dos vereadores da CMM são candidatos a deputado federal e estadual