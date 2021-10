Os Simpsons participam da Semana de Moda em Paris; confira

Simpsons e balenciaga unidos. | Foto: divulgação

A Balenciaga mostrou para o que veio mais uma vez e deu um verdadeiro show na Semana de Moda de Paris, no último sábado (2).



Se você acha que essa é a primeira vez que a grife espanhola ultrapassa os limites das passarelas, você está enganado.

Em parceria com o jogo Fortnite, a maison criou uma coleção de roupas inspiradas na nova temporada do game, além de outros itens para o universo do jogo, como skins.

Dessa vez, a união que tem dado o que falar é da Balenciaga com Os Simpsons, que se reuniram em um episódio super divertido e pra lá de fashionista, no mundo da animação.

No Theatre du Chatelet, local da apresentação em Paris, ninguém sabia o que estava acontecendo, até que abriu-se um telão e tudo começou a fazer sentido.

Se tratava de um episódio inédito do desenho animado Os Simpsons junto à Balenciaga para apresentar a coleção de verão 2022.

O episódio contou com os personagens principais da animação, mas também trouxe figuras importantes como Anna Wintour, Kanye West, Kim Kardashian e o próprio diretor criativo da marca, Demna Gvasalia.

A Balenciaga surge no episódio quando Homer Simpsons convence Demna a emprestar um vestido da maison para a sua esposa, Marge.

Depois disso, o time da grife viaja até Springfield para convidar os moradores da cidade a participarem do desfile em Paris.

Confira o episódio épico da dupla Os Simpsons e Balenciaga:





