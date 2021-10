Teatro Amazonas abre agendamento para espetáculos de outubro; veja

Confira a agenda cultural em Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O Teatro Amazonas já está com a programação completa para o mês de outubro. Entre as atrações estão: a estreia de musical dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, o lançamento de projeto audiovisual, o concerto da Filarmônica, a programação dos festivais de circo, o teatro e break.

Os eventos são gratuitos, com acesso mediante agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) ou pelo site do Teatro Amazonas ( teatroamazonas.com.br ), e apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19, em respeito ao Decreto nº 44.442, do Governo do Amazonas.

O agendamento já está disponível.

Confira a programação:

Quarta-feira (6), às 17h e 20h

Abrindo a programação do Dia das Crianças, os alunos do curso de Teatro Musical do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro apresentam “Loft”. No musical, Ana, Noah e Guilherme estão em busca de resposta para seus sonhos e descobrem um livro de histórias musicais, que ganha vida.

Eles acreditam que o livro é uma mensagem deixada pelos seus pais que partiram para um lugar distante. Preocupados com o irmão mais velho, Ana e Noah tentam ajudá-lo a recuperar a esperança. Classificação indicativa: livre.

Quinta (7), às 20h

No encerramento do 1° Festival de Circo do Amazonas, a Cacompanhia de Artes Cênicas apresenta “O palhaço de La Mancha”, que conta a história de uma trupe de palhaços que vivia em uma cidade na Amazônia. Sininho, Caco, Pingo e Guaracy eram seus nomes, eles tinham almas fartas de sonhos, mas pobre de bens.

Eles começam a ler livros de um tal Miguel de Cervantes, tanto que se esqueceram de suas atividades cotidianas e perderam o juízo.

Foi quando veio a tormenta de suas famílias, e eles saíram por aí, como artistas de rua, contando a história de um tal palhaço de La Mancha. Classificação indicativa: livre.

Sexta (8), às 20h

Estreia do 15º Festival de Teatro da Amazônia, com o espetáculo “Fina”, do grupo Um Teatro Produções. Fina é uma menina especial. Afinal de contas, é diferente de todas as outras. Gosta de conversar com suas bonecas e morre de medo que ninguém apareça na sua festa de aniversário. No fundo, bem no fundo, sente-se um bocado solitária. Classificação indicativa: livre.

Sábado (9), às 11h

O Ateliê 23 lança o projeto audiovisual “ A Bela é Poc” , composto de três obras: o videoclipe “Glowria”, o videodança “Azul” e o curta-metragem que leva o título do projeto, para falar sobre a homofobia a partir das bionarrativas cênicas, que é o uso do material biográfico e documentais em cena, uma característica da companhia amazonense.

O projeto foi contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado. Classificação indicativa: 16 anos.

Sábado (9), às 20h

Dentro da programação do XV Festival de Teatro da Amazônia, a Descartável Cia & Produtora Cultural apresenta o espetáculo “E o céu beijou a boca de Saturno”. Na história, após três meses de viagem, Felipe prepara uma festa surpresa para a chegada de Thiago. Entre cerveja, risos e fotografias, torna o público o principal convidado para a festa, refletindo sobre a morte do amor, o passado e as relações que construíram sua personalidade numa modernidade cada vez mais fluida, cada vez mais líquida. Classificação indicativa: 16 anos.

Domingo (10), às 19h

Continuando a programação do XV Festival de Teatro da Amazônia, a Cacompanhia de Artes Cênicas apresenta “Circo de La Mamá”. No espetáculo, a dona do circo morreu, o mágico sumiu e as outras atrações se demitiram. Lola, Teffy e Gregório são os únicos que ficaram no Circo de La Mamá, que, após a perda da matriarca, viram-se obrigados a perpetuar sua memória e tradição. No entanto, o desafio será manter um show com mais de dez atrações com uma palhaça, uma malabarista e um acrobata. Classificação indicativa: livre.

Terça (12), às 20h

A Menina Miúda Produções apresenta, dentro da programação do XV Festival de Teatro da Amazônia, o espetáculo “Menina Miúda”. Para tentar conquistar o coração de sua amada, o insistente Zé utiliza de suas aptidões e muita lábia para conquistar o coração de sua amada, sem poupar de uma boa imaginação, grandes promessas, presentes para lá de inusitados e até uma poesia bastante curiosa feita exclusivamente para Constância. Classificação indicativa: livre.

Quinta (14), às 20h

Concerto da Amazonas Filarmônica com William Hagen. O violinista norte-americano William Hagen é o solista desta noite com a Amazonas Filarmônica. O músico, premiado no Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica, tocará o Concerto para violino de Mendelssohn.

O maestro Luiz Fernando Malheiro rege o concerto, que contará ainda com “As Hébridas” (A gruta de Fingal), também de Felix Mendelssohn. Classificação indicativa: livre.

Sexta (15), às 20h

A Flip Produções realiza a quarta edição do Festival Break The Floor América Latina. A competição internacional de break dance acontece na categoria 4vs4 (quarteto) e tem como jurados convidados Bboy Till, de Fortaleza; Bboy Roxo, de Manaus; e Bboy Pito, de Parintins. O evento conta com a presença do DJ Insano, de São Paulo. A equipe vencedora vai ganhar o título de melhor grupo de break da América Latina. Classificação indicativa: livre.

