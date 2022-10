“Hoje é dia de colheita”, diz candidata Carol Braz durante votação em Manaus

Manaus (AM) – A candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carol Braz, compareceu em sua zona eleitoral, localizada no Centro Educacional Adalberto Vale, no conjunto Morada do Sol , zona Centro-Sul da capital, às 10h deste domingo (2), onde depositou na urna eletrônica o seu voto para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente.

Satisfeita com a campanha eleitoral, Carol falou à equipe de reportagem do Portal Em Tempo que, neste domingo (2), “é dia de colheita de uma excelente semeadura que foi a campanha eleitoral, realizada durante o pleito de 2022”.

“Nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha honesta, com propostas, projetos, mostrando realmente um plano de governo firme, para defender o ser humano em primeiro lugar”, destacou.

A candidata falou sobre a insatisfação da população diante de escândalos políticos no estado. Ela ressalta que os eleitores têm opções além da atual gestão.

“Nós estamos muito machucados, com muitos escândalos políticos de corrupção. E o Amazonas precisa sair dessa pauta negativa. Quero entrar na política para fazer a política certa, mostrar que não existe velha e nem nova política. Existe uma política errada e uma política certas. E hoje a gente traz essa informação de que temos opção, e de que não precisamos ficar nem do lado do atual nem dos governantes que já passaram”, disse.

Carol falou sobre as propostas e plano de governo defendido durante a campanha eleitoral. Devido a experiência como delegada, a candidata ressaltou as melhorias na segurança. Além disso, ela destacou a saúde e investimentos nos interiores e outros segmentos, caso eleita.

“Nós temos muitas propostas para a gestão de segurança, propostas para a saúde do nosso estado que já é precária. Trazer a força da indústria do nosso estado. Fortalecer a Zona Franca e industrializar as nossas cadeias produtivas do interior. Ou seja, tem muita coisa pra fazer. Hoje a população sente o medo e a fome, o medo de sair de casa e ser assaltado dentro dos ônibus, a fome que levou nossos irmãos de Humaitá a levar frango estragado pra comer”, finalizou.

Leia mais:

Carol Braz critica corrupção e pede voto consciente

Carol Braz critica falta de articulação política para a retomada da BR-319

Carol Braz participa de carreata e ‘bandeiraços’ em Manacapuru