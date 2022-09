A ex-juíza, escrivã de Polícia e Defensora Pública fez a crítica durante reunião com moradores do Viver Melhor

Manaus (AM) – A candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz (PDT), criticou políticos corruptos que compram uma casa de R$ 4 milhões em primeiro mandato. A ex-juíza, escrivã de Polícia e Defensora Pública fez a crítica durante reunião com moradores do Viver Melhor.

“A gente sabe que tem deputado que no primeiro ano de mandato, já está comprando casa de 4 milhões reais e isso não é dinheiro de salário”, diz Carol Braz.

A candidata citou sobre a necessidade de renovar o estado do Amazonas e colocarmos um fim neste ciclo vicioso. “Se a gente continuar votando igual, o resultado vai ser igual porque vão ser mais 4 anos de sofrimento, mais 4 anos de escândalos, 4 anos de desvios de dinheiro e de corrupção”.

Durante o discurso, ela destacou que nesta eleição temos uma opção diferente de preparo e renovação. “Nesta eleição, temos uma mulher séria que veio da justiça pra fazer a diferença”, diz a candidata aos populares.

