Carol Braz participa de carreata e ‘bandeiraços’ em Manacapuru

Manacapuru (AM) – A candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz (PDT), juntamente com candidato ao Senado, Luiz Castro (PDT) participaram, no último final de semana, de carreatas, panfletagens e ‘bandeiraços’ no município de Manacapuru.

Durante a visita, Carol cumprimentou populares, recebeu o carinho do povo de Manacapuru, a Princesinha do Solimões e destacou suas propostas para a população.

“Durante nossa caminhada, percebemos o quanto o povo está insatisfeito com a realidade atual do nosso Estado e o sentimento de esperança de alguém técnico para renovar o nosso Amazonas”, diz Carol Braz.

Luiz Castro também foi recebido com carinho e foi reconhecido pela população por sua trajetória de honestidade, ética e trabalho durante os mandatos de deputado estadual e a memória dos mais de 500 mil votos em que quase chegou a ser eleito senador em 2018.

“Estamos no lado do certo para defender o Amazonas e representar com respeito e compromisso o nosso povo amazonense no Senado Federal”, afirmou Luiz.

Os candidatos do PDT, Carol Braz ao Governo e Luiz Castro ao Senado, receberam o voto de confiança da população com as propostas inovadoras para o estado. As ações de campanha no município iniciaram às 17h e foram finalizadas, às 22h deste sábado.

Vilas sustentáveis

Uma das propostas da candidata a governadora do Amazonas é a criação de vilas e casas sustentáveis do Amazonas. Carol Braz defende o financiamento por meio de órgãos e instituições internacionais para a construção das moradias organizadas de forma ordenada. Além disso, também pontua que as vilas terão energia solar.

Conforme Carol Braz, a questão da sustentabilidade atravessa todas as áreas do seu plano de governo, como também compõe os quatro eixos que fundamentam suas propostas. São eles: população, economia e infraestrutura.

Também afirma que as ilegalidade que tomam a Amazônia são consequência das ações do Estado na região. Dessa forma, uma parte da população acaba envolvida nas ilicitudes.

Assim, como a Amazônia é uma pauta latente no mundo, Carol afirma que as instituições internacionais têm grande interesse em financiar o projeto de moradia sustentável.

Outro ponto destacado pela candidata é a defesa do desenvolvimento de indústria com o aproveitamento da riqueza dos recursos naturais presentes na Amazônia.

