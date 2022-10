MC Naninha faz show em Manaus neste fim de semana

Manaus (AM)– Imagine duas, das festas mais incríveis de Manaus que juntam o rap, o funk, o techno, o house num lugar de visual incrível. Vem aí a Resenha da Rafa x Gênesis com a atração nacional MC Naninha. O evento acontecerá neste sábado, 8 de outubro, na Praia do Abaré, localizada à Rm – Estr. Iate Clube – Tarumã, Manaus. A festa terá duração de 12 horas.

A fim de fazer mesmo uma grande fusão e prepara encontros para a maior open vibe da cidade. As labels são conhecidas por trazerem as melhores atrações da cena undergroud com os maiores artistas já consagrados da cidade.

A funkeira, MC Naninha, cria da Zona Oeste do Rio de Janeiro é a aposta nacional desta edição, ela é dona de hits como “me separei”.

O público da cena Ballroom de Manaus também tem espaço cativo. Por isso, o evento contará com artistas performáticos, exibindo toda a magia e beleza da história desta cultura dos bailes.

“A gente fica muito feliz em poder promover uma festa diferenciada para receber esse público. E mais por nomes como Devassa, Curupira Mãe do Mato, Tropical Multiloja e Emprestaí nos apoiarem”, afirma Mateus Tavares.

O local



O evento acontece na Praia do Abaré. Situado às margens do Rio Negro, local espaçoso com estacionamento próprio e amplo. As pessoas conseguem chegar até o local de uber ou carro mesmo sem precisar atravessar o rio. “Só colocar abaré recepção no mapa ou uber”, explica Mateus Tavares, idealizador da festa Gênesis.

De acordo com Militão, o evento é aberto a todos os públicos e sua maior pretensão é reunir pessoas para que apreciem uma boa arte. Os ingressos estão disponíveis através do link (aqui).

Line up do evento

21- ORDNRS

22h – Dacota (SHOW)

22h30 – [email protected]

23h30 – Anna Suav (SHOW)

00h – Rafa Militao

01h – Rafa Militao B2b Carol Amaral

02h – MC Naninha (SHOW)02h40 – Koka Matagal B2b llluaninha

03h40 – M4fel Matagal B2b Alba

05h10 – Madame

07h10 – Guilerrrmo

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

