Manaus FC anuncia ex-Paraná Kadu para 2023

Manaus (AM)- Além dos 10 jogadores mantidos no elenco, o Gavião do Norte segue se movimentando e já tem sua primeira contratação para 2023 confirmada: o meio-campista Kadu.

O atleta de 26 anos, vem do Paraná Clube e tem passagens também por Athletic-MG – onde foi campeão do interior em 2022, São Bento-SP, Velo Clube-SP, Joinville-SC e Linense-SP.



Tendo uma base mais no futebol do Sul e Sudeste, é a primeira vez que Kadu jogará por um clube do norte. Ele comentou sobre esse momento da sua carreira.



“Eu conheço o Manaus há bastante tempo, já tínhamos tentado uma negociação anteriormente. Agora mais uma vez surgiu a oportunidade e dessa vez deu tudo certo. Me sinto bem feliz porque sou motivado a desafios, minha vida nunca foi fácil, sempre tive que sair da minha zona de conforto e ir em busca dos meus objetivos. Agora, nessa ida ao Manaus, eu vejo com esse olhos. Sair do Sul para o Norte, um lugar que eu acho lindo, com uma cultura apaixonante e ter a oportunidade de vivenciar isso junto com uma grande equipe que é o Manaus”.



O meio-campista, que já chegou a disputar as quatro divisões do Brasileiro, acrescentou também sobre defender o Gavião e as expectativas para a próxima temporada.



“O Manaus apesar de ser uma equipe muito nova no cenário nacional, já se encontra na Série C que é um campeonato muito difícil. Cheguei a acompanhar a final da Série D contra o Brusque que conseguiram colocar mais de 44 mil pessoas na Arena da Amazônia e não é qualquer time que consegue esses feitos. Tudo isso nos motiva ainda mais como atleta a vestir a camisa de um clube tão grande como esse. Estou muito esperançoso e motivado, sei que vai ser um grande desafio, mas por toda história do Manaus, acredito que vai ser bem bacana para todo mundo esse novo ciclo. Acredito que em 2023 nós vamos ter grandes conquistas juntos. Teremos bastantes competições de níveis, então vamos trabalhar firme para se Deus quiser darmos cada vez mais alegria para o povo de Manaus e de todo Amazonas”.



Quem falou um pouco mais sobre essa primeira contratação do Esmeraldino foi o gerente de futebol Fausto Momente.

“O Kadu é um polivalente, canhoto, segundo volante, pode jogar como meia também e faz até um lateral-esquerdo se precisar. Apesar de ter 26 anos, é bastante experiente. Foi campeão mineiro do interior esse ano com o Athletic, tem experiência em Campeonato Paulista de primeira divisão, Campeonato Brasileiro de Série B, com uma rodagem também em Santa Catarina e Paraná. É um atleta que vai ajudar bastante o Manaus nessa formação de elenco para alcançar os objetivos em 2023”.

Sobre 2023

Fausto ainda disse que, apesar do mercado ainda não estar tão movimentado para 2023, o Manaus segue atento em outras oportunidades de contratação.

“Estamos de olho no mercado, apesar dele não estar em um momento acelerado. Devido a Série B ainda estar bem aberta, ninguém se movimenta ainda. Os clubes ainda estão pensando nessa temporada e os atletas estão aguardando. Mas nós estamos atentos para quando uma movimentação ou outra pontual que aparece como essa do Kadu, conseguirmos fechar”.



E o presidente Giovanni Silva citou sobre a visão ativa que o clube vem carregando ao planejar 2023, tanto na montagem do elenco, quanto na busca da comissão técnica.



“Estamos mais atuantes do que nunca por entendermos que, de início, ano que vem teremos um dos estaduais mais difíceis de todos os tempos, onde queremos trabalhar firmes e focados para chegarmos à sétima final consecutiva de nossa história. Sobre o treinador, temos alguns nomes em mente e estamos fazendo contato através do nosso gerente de futebol Fausto Momente”.

Além disso, o Manaus vem tirando do papel o projeto do seu Centro de Treinamento, que tem sido uma das prioridades do clube e já está nas fases iniciais de construção. O terreno fica localizado no Ramal Janauari, km 07 da AM-070, próximo à entrada da Cidade Universitária.

“Além da reformulação em busca de reforços para o ano que vem, também trabalhamos, paralelamente, o início das obras no CT. Já começaram as fases de preparação do terreno, mas ainda buscamos a captação de recursos para continuarmos dando sequência ao andamento da obra”, finalizou o presidente.

