Manaus (AM) – Cerca de 500 crianças participaram de brincadeiras e diversão proporcionados pelo projeto “Circo na Escola”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, na manhã deste domingo (9).

Em alusão ao Dia das Crianças, o projeto aconteceu na escola municipal São Benedito, localizada na avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O evento foi oferecido de forma gratuita e visa alcançar o interior do Amazonas. A lista dos próximos eventos está no site da Prefeitura de Manaus.

Os pais que acompanharam seus filhos se sentiram contentes em participar do evento festivo para as crianças. Foto: Maira Ribeiro

Segundo o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, o objetivo é aproximar as crianças da escola, além de promover a interação com a comunidade, por meio da cultura circense, assim como conceder a oportunidade de vivenciar a magia do mundo do circo.

“Nosso objetivo é alcançar cinco mil crianças durante todo esse período. Estamos aqui na terceira edição para trazer alegria e cultura para as nossas crianças e das comunidades do entorno. Além da capital, a ideia é ampliar o projeto para o interior no ano que vem. Porque, no município de Manaus temos 510 escolas e nós não conseguimos chegar a todas elas só nesse ano, mas ano que vem a gente quer chegar, no mínimo, à metade delas”, afirmou o Emerson Castro.

Alguns pais acompanharam seus filhos e externaram gratidão pelo evento. A manicure Jamilys de Andrade, de 36 anos, levou as filhas para prestigiarem o “Circo na Escola” e considera a ação muito importante para a infância das crianças.

“É muito diferente [o evento] e prazeroso para as crianças. É muito gratificante para nós, das comunidades carentes, saber que a prefeitura de Manaus está se preocupando um pouco com as nossas crianças. Hoje em dia, as crianças não tem esse direito de ser criança e essa oportunidade de trazer a brincadeira, ver o circo, sentir a presença de outras crianças interagindo, é algo muito importante para a infância delas”, enfatizou a manicure.

O aposentado Sidney da Silva, mora no Bairro Jorge Teixeira, no conjunto João Paulo, levou a esposa e os quatro netos para participarem do projeto na escola São Benedito, no bairro Cidade de Deus. Ele conta que soube do evento por uma outra pessoa em um culto evangélico.

“Nós soubemos por uma senhora lá na igreja e nós viemos. Eu acho maravilhoso e fico muito alegre de estar no meio da criançada. O prefeito está de parabéns por oferecer esse momento para os pequenos. Levando isso para a comunidade é muito bom. espero que vá para a nossa comunidade também. É a primeira vez que eu participo e gostei muito”, exclama o aposentado.

