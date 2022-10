​CIEAM anuncia Lúcio Flávio Morais de Oliveira como primeiro presidente-executivo

Manaus (AM) – O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) anuncia Lúcio Flávio Morais de Oliveira como seu primeiro presidente-executivo. Lúcio Flávio é conselheiro emérito da entidade e assumiu a posição na última semana.

O momento faz parte do plano de profissionalização da gestão da entidade, que visa ampliar sua estrutura afim de proporcionar, cada vez mais, o melhor suporte a seus associados.

Com mais de 40 anos de experiência no setor administrativo, Oliveira iniciou no CIEAM há 30 anos como associado, integra o Conselho Superior há décadas e em 2021 assumiu a função de diretor financeiro.

“Há 30 anos eu acompanho a história dessa entidade e da Zona Franca de Manaus e me sinto honrado em ter sido escolhido para assumir a presidência. Quero dar continuidade aos propósitos do Estatuto do CIEAM em defesa do Polo Industrial de Manaus, contribuindo com o desenvolvimento da indústria do estado do Amazonas e assegurando a sua competitividade “, destaca Oliveira.

Oliveira é formado em direito pela Universidade Nilton Lins e administração de empresas pela PUC-GO, possui MBA em Direito Tributário e pós-graduação em Finanças pelo ISAE/ FGV. Fez carreira nos setores de transporte e logística.

Desde 2016, trabalha como consultor empresarial.

Com mais de 40 anos em atividade, o CIEAM contribui para a defesa dos interesses das indústrias do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus e tem a finalidade de atuar de forma técnica e política em defesa dos seus associados, junto aos órgãos governamentais.

