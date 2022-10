Jogador francês, Benzema é eleito melhor do mundo

Benzema, o atacante do Real Madrid flevou a Bola de Ouro de 2022, que premia o melhor jogador da temporada 2021/22. O prêmio é dado pela revista France Football. É a primeira vez que o francês, de 34 anos, conquista o troféu. Em seu discurso, o jogador citou os ídolos Zidane e Ronaldo como referência.

“Estou pensando de quando era pequeno, de todo trabalho, que nunca deixei de fazer. Era sonho de criança. Cresci com isso na minha cabeça e depois tive a toda motivação na minha vida: Zidane e Ronaldo”, disse Benzema, apontando aos ex-jogadores, presentes na cerimônia.

Sadio Mané, ex-Liverpool e atualmente no Bayern de Munique, e De Bruyne, do Manchester City, completaram o Top-3 da premiação. Lewandowski, do Barcelona, foi o quarto, e Salah, do Liverpool, foi o quinto.

“É muito trabalho, não largar nada. Treinar sempre mais e sempre manter esse sonho na nossa cabeça. Tudo é possível. Houve momentos difíceis para mim. Você não olha somente o lado bom. Mas esse período em que não estive na seleção e não deixei nada. Treinei sempre.

Com o prêmio, a França agora é o país com mais Bolas de Ouro, ao lado da Argentina: sete. Antes de Benzema, Raymond Kopa (1958), Platini (1983, 1984 e 1985), Papin (1991) e Zidane (1998) também foram franceses premiados. Entre os argentinos, todas se sete vezes foram com Messi.

Veja o Top-10 da Bola de Ouro:

Benzema (FRA, Real Madrid, atacante)

Mané (SEN, Bayern de Munique, atacante)

De Bruyne (BEL, Manchester City, meia)

Lewandowski (POL, Barcelona, atacante)

Salah (EGI, Liverpool, atacante)

Mbappé (FRA, PSG, atacante)

Courtois (BEL, Real Madrid, goleiro)

Vini Jr. (BRA, Real Madrid, atacante)

Modric (CRO, Real Madrid, meia)

Haaland (NOR, Manchester City, atacante)

O prêmio não tem qualquer vínculo com a Fifa, que vai realizar a sua própria cerimônia depois da Copa do Mundo. Atual vencedor, Messi não esteve entre os 30 indicados deste ano. O argentino ficou fora pela primeira vez desde 2005.

Como é a Bola de Ouro



A France Football faz uma lista de 30 finalistas — 20, no feminino — e a submete a jornalistas de diferentes países. Na última edição, foram 180 participantes. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a Bola de Ouro.