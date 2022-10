David Almeida prestigia primeiro dia da Maratona Internacional de Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou, neste sábado (22), o primeiro dia de provas da Maratona Internacional de Manaus, realizada no complexo turístico da Ponta Negra, localizado na Zona Oeste. O evento, que faz parte das festividades de comemoração do aniversário de 353 anos da capital amazonense, atraiu quase 2 mil participantes para o ‘Family Run’, composto pela corrida Kids e a prova de 5 quilômetros.

Apaixonado pela prática esportiva, David Almeida fez questão de acompanhar todo o cronograma de atividades e ressaltou a mudança na cultura de Manaus, que está aos poucos se transformando em uma cidade esportiva.

“Hoje, a corrida dos 5 quilômetros e a corrida Kids foram muito bem prestigiadas. Nós tivemos mais de 5 mil inscritos para todo o evento, um recorde para a cidade de Manaus e a nossa maratona vai ganhando corpo. Já temos atletas internacionais participando e tenho certeza que amanhã será um sucesso. Certamente, Manaus entra definitivamente na rota do turismo esportivo nacional. Hoje tem evento esportivo para os adultos, para as crianças. Temos uma prefeitura ativa, participativa, fazendo o que esperam dela, fazendo com que a população possa ter qualidade de vida e é essa a nossa intenção”, enfatizou Almeida.

A Maratona Internacional de Manaus segue com suas atividades neste domingo (23), a partir das 4h com a largada das provas de 10k, 21k e 42k. Para o diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira, o primeiro dia de atividades só comprovou a veia esportiva que Manaus tem e como ações apoiadas pela Prefeitura de Manaus são fundamentais para motivar as pessoas a saírem do sedentarismo e iniciarem uma atividade física.

O evento faz parte das festividades de comemoração do aniversário de 353 anos da capital amazonense Foto: Divulgação

“Foi uma prova maravilhosa. A quantidade de participantes superou a nossa expectativa. O pessoal gostou muito da prova. O trajeto foi muito bem organizado, toda a organização está de parabéns. Parabéns também ao prefeito David Almeida pela sacada de realizar a largada no momento do pôr do sol com a vista para o rio Negro. Para quem corre, ver isso é muito bom, ver as pessoas felizes, as famílias praticando atividade física. Além de fomentar, tenho certeza que o público, que não se inscreveu e está aqui acompanhando algum amigo ou familiar, vai estar participando no ano que vem”, afirmou Moreira.

Family Run

Maratona reuniu mais de 350 crianças Foto: Divulgação

Com mais de 350 crianças de 1 até 12 anos participando, a “Maratoninha de Manaus” foi um sucesso de público. Divididas por idade e com percursos de 50 até 200 metros, os pequenos corredores tiveram a oportunidade de vivenciar a atmosfera de competição.

A ação foi muito elogiada pela assistente social Edileuza Araújo, mãe dos pequenos Ramon e João Victor que participaram pela primeira vez de uma prova de corrida de rua.

“A gente já tem o hábito de praticar atividades físicas. Eles praticam futebol. O esporte é muito importante para as crianças, porque não as deixam ociosos. Eles sempre estão se movimentando. A prefeitura está de parabéns por promover essa Maratona e lembrar das crianças, porque elas precisam do incentivo do esporte e do lazer para que eles se tornem, no futuro, grandes atletas”, concluiu Edileuza.

Campeões

O campeão dos 5k foi o corredor pernambucano Gleison Santos Foto: Divulgação A campeã foi a mineira Jéssica Soares Foto: Divulgação

Com o tempo de 14 minutos e 25 segundos, o grande campeão dos 5k foi o corredor Gleison Santos, de Pernambuco (PE).

O pódio foi completo pelo goiano Gustavo de Souza e pelo amazonense Juarez Silva. No feminino, a campeã foi a mineira Jéssica Soares com o tempo de 16 minutos e 58 segundos, seguida da venezuelana Roselys Dele Valle e da amazonense Anastácia Pereira.

Além dos troféus, os primeiros colocados garantiram R$ 2 mil, o segundo colocado ficou com R$ 1,5 mil e o terceiro com R$ 1 mil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus dá início à maratona ‘Hackatur’ durante evento de pesca esportiva e turismo

Corrida ‘Run Day’ vai ocorrer dia 6 de novembro em Manaus

‘Todos aqui são vencedores’, diz prefeito David Almeida sobre a corrida ‘Manaus em Movimento’