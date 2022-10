Manaus (AM) – O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada recebeu nesta semana, um novo aparelho de raio-X. O equipamento chega para substituir o antigo, que estava em operação há mais de 20 anos e que, devido ao tempo de uso, apresentava limitações nos exames solicitados pelos profissionais. Foi necessária reorganização da sala para a instalação do aparelho. Mensalmente, a unidade realiza cerca de mil exames do tipo.

O diretor do SPA Alvorada Jorge Amorim, assinala que, por conta da proximidade do serviço de uma “zona de eventos”, abrangendo Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Centro de Convenções Vasco Vasques e Vila Olímpica, o espaço se tornou referência em atendimento médico na zona centro-oeste da capital. Agora, com a chegada do novo aparelho, passará a ofertar um serviço com maior qualidade e rapidez.

“Toda ocorrência médica que acontece nessa área é referenciada para a nossa unidade, então esse raio-X vai ser de grande valia e vai fortalecer nossos serviços junto à comunidade. A gente só tem a agradecer ao Governo do Estado, que fez com que esse sonho se tornasse realidade e prestasse esse melhor serviço para a comunidade usuária”, comemorou o diretor.

Para a instalação do novo aparelho, a sala de imagens passou por uma readequação com serviços de ampliação, pintura, revisão elétrica e hidráulica. A reforma foi realizada pelo Núcleo de Modernização da Infraestrutura da Saúde (Infrasaúde) da SES-AM, e os investimentos somam mais de R$ 320 mil.

“Essa unidade ficou 20 anos com um raio-X móvel, com grandes limitações para realização de exames. Nós sabemos os desafios que nós enfrentamos e estamos trabalhando para cumprir essas metas, o que no final nos levará a um melhor atendimento para a população, que é pelo que lutamos todos os dias”, explicou Anoar Samad, secretário de Saúde.

Pronto Atendimento

Localizado na avenida Lóris Cordovil, bairro Alvorada I, o SPA Alvorada é uma unidade aberta 24 horas para atendimento da população em geral e acompanhamento de agravos.

A equipe profissional atende nas especialidades de pediatria, ginecologia, obstetrícia, odontologia e clínica geral.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Roberto Cidade envia requerimentos em favor de melhorias na saúde e segurança do AM

Onde realizar teste rápido para Covid-19 em Manaus?

No Dia dos Finados, Recanto da Paz receberá doações de alimentos e distribuirá mudas