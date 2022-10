Roberto Cidade envia requerimentos em favor de melhorias na saúde e segurança do AM

O andamento das demandas sociais será acompanhado pelo gabinete do parlamentar

Manaus (AM) – O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), enviou requerimentos, referentes às áreas de mobilidade urbana, segurança e saúde às secretárias responsáveis. O andamento das demandas sociais será acompanhado pelo gabinete do parlamentar.

“Nosso gabinete está de portas abertas para buscar soluções para todas as demandas da população. Nossa orientação é que os devidos encaminhamentos sejam feitos e que nosso gabinete faça o acompanhamento. Nosso compromisso é fazer essa intermediação de forma positiva, fazendo com que, ao final do processo, a população seja atendida naquilo que anseia”, falou.

Dentre os requerimentos apresentados estão o nº 3483/2022, que solicita ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) a instalação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Josefa Dantas, Novo Israel, zona Norte. “Temos sofrido muito com o intenso trânsito de veículos em alta velocidade, sobretudo, motoqueiros, que ficam empinando motos e colocando a vida deles e dos demais moradores em risco. Tem acontecido diversos acidentes e precisamos de um redutor de velocidade para assegurar a integridade física e material de todos que vivem aqui”, disse Maria Izabel Souza, moradora da localidade.

Também foram apresentados os requerimentos nº 3482 e nº 3474 que solicitam, respectivamente, a instalação de barreiras conhecidas como “dente de dragão” e de placa de sinalização de “Rua sem Saída” no final da Rua Comendador Matos Areosa, Santo Antônio, zona Oeste; e redutor de velocidade na Rua São Nicolau, no Monte das Oliveiras, zona Norte. Foi apresentado ainda o requerimento nº 3470/2022, que solicita a implementação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Máximo dos Santos, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

“Aqui na Comendador Matos Areosa, nós temos presenciado vários acidentes, principalmente envolvendo motoristas de aplicativo e entregadores, que não conhecem a área e não sabem que a rua é sem saída. Antes que aconteça algo mais grave, estamos pedindo para que o Poder Público intervenha e melhore a sinalização. Pedimos ao deputado Cidade, pelo gabinete dele, que nossa demanda seja atendida o mais brevemente possível”, afirmou Juliano Ferreira, morador do local.

Foi encaminhado ainda o requerimento nº 3473/2022, que solicita a reativação da linha que saía do bairro Monte das Oliveira diretamente para o Centro de Manaus; o nº 3481/2022, que requer ao Comando Geral da Polícia Militar o reforço no policiamento no Monte das Oliveiras, que hoje é atendido pela 15ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária); e o requerimento nº 3472/ 2022, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) a manutenção de um médico permanente na UBSF N27, localizada na Rua São Nicolau, Monte das Oliveiras.

“Temos várias demandas neste momento, principalmente, para bairros da zona Norte de Manaus e estamos cumprindo nosso papel, que é ir às secretarias, apresentar e acompanhar as demandas. Tenho convicção de que elas, na medida do possível, serão atendidas e que a população vai poder usufruir das melhorias que estão buscando. Me alegra que possamos, através do nosso mandato, atender a sociedade em seus anseios”, finalizou Cidade.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Roberto Cidade reforça compromisso da Casa em auxiliar na resolução de problemas na BR-319

Roberto Cidade é o deputado estadual mais bem votado da história do Amazonas

Roberto Cidade vota em Manaus e avalia trabalho no parlamento