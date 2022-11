Vídeo: “Eu atirei no delegado porque ele reagiu”, afirma suspeito da morte de Aldeney Goes

Repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (1), um vídeo que mostra o depoimento de Deyvide José Santos, conhecido como “Jereba”, preso no último domingo (30), em Tocantins, por suspeita de envolvimento na morte do delegado Aldeney Goes, assassinado na última sexta-feira (28) durante um assalto em uma farmácia de Belém. Após ser questionado por um investigador de polícia sobre qual era a participação dele no crime, Deyvide responde: “Eu atirei no delegado”.

O suspeito afirma em depoimento que atirou em Aldeney porque ele reagiu e afirma que ele e um comparsa identificado pela Polícia Civil do Pará como Mikael de Souza, observaram a chegada do delegado.

“Eu acho que meu parceiro percebeu que ele estava armado, eu não vi porque fui pelo outro lado. Foi o Mikael que viu o cordão de ouro do policial e quis fazer o assalto. Eu não sabia que ele era policial, só descobrimos na hora pois ele tentou pular na arma do Mikael e foi quando meu comparsa atirou e eu também atirei” , declarou Deyvide.

No depoimento, “Jereba” afirma que o comparsa Mikael tentou levar o cordão de ouro do delegado mas após ele sacar a arma, decidiu dar mais dois tiros para finalizar a execução do delegado.

“Vimos ele chegando no carro, com uma mulher e uma criança. O cordão dele era grande” , finalizou o suspeito no vídeo divulgado.

O segundo suspeito do crime, Mikael, continua sendo procurado pelas Polícias Civil do Amazonas e Pará que atuam em conjunto na elucidação da morte de Aldeney Goes. O delegado foi sepultado em um cemitério no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, na última segunda-feira (31) em uma cerimonia marcada por homenagens.

Veja o vídeo do depoimento do suspeito:

