Vamos estudar? Abertas mais de 2 mil vagas para exame supletivo em Manaus

Inscrições acontecem até o dia 15 de novembro; provas serão aplicadas no dia 16 de dezembro, em quatros unidades de ensino

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) abre, na segunda-feira (07/11), as inscrições para o Exame Supletivo Eletrônico da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Manaus.

De acordo com a assessoria, são 2.095 vagas ofertadas para os candidatos que buscam certificação no Ensino Fundamental e Médio.

O cadastro e os agendamentos serão feitos on-line, por meio do site examesupletivo.seduc.am.gov.br.

As inscrições seguem até dia 15 de novembro, ou até o preenchimento das vagas disponíveis.

O exame é realizado de forma digital, pelo computador, com provas compostas de 20 questões objetivas, sendo aprovado o candidato que atingir nota igual ou superior a 6,0, correspondente a 60% de acertos.

O provão tem a duração de 50 minutos e, ao término da prova, o candidato poderá ver na tela do computador o seu desempenho.

Normas para participar da prova

O candidato que desejar realizar a prova deverá ter, no ato da inscrição, 15 anos completos para fazer as provas do Ensino Fundamental, e 18 anos completos para o Ensino Médio.

O estudante pode optar por agendar até no máximo quatro disciplinas por turno. Os documentos necessários para realizar o cadastro e agendamento on-line são o RG, CPF e comprovante de residência.

As provas do projeto já estão sendo aplicadas desde o dia 12 de setembro e seguem até o 16 de dezembro de 2022, em quatro escolas da capital: