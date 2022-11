Ministério Público questiona Polícia Militar sobre providências acerca de protestos em frente ao CMA

De acordo com nota, informações dariam conta que os protestos estariam causando congestionamento de via e obstrução de calçadas, com prejuízo à sociedade

Manaus (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) informou na tarde desta quinta-feira (10) que, considerando as notícias divulgadas pela imprensa, acerca dos protestos em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus, ocasionando congestionamento de via e obstrução de calçadas, com prejuízo à sociedade, questionou ao Comando da Polícia Militar do Amazonas, sobre as providências que estariam sendo tomadas sobre o assunto.

O MPAM determinou ainda que as informações também devem ser oficiadas ao Ministério Público Federal e encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e da Ordem Urbanística – CAO-MAPH-URB.

Leia a nota completa:

Considerando as notícias divulgadas por diversos órgãos de imprensa, acerca dos protestos em frente ao Comando Militar da Amazônia, circunstância que está ocasionando o congestionamento do trânsito na via, a ocupação e obstrução da calçada, resultando em eventuais prejuízos à sociedade, o Ministério Público do Estado do Amazonas informa que, além de solicitar informações atualizadas a respeito das providências promovidas pelo Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, no limite de suas atribuições, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça estabeleceu, imediatamente, que fosse oficiado ao Ministério Público Federal para conhecimento e adoção de providências, bem como determinou o encaminhamento das sobreditas informações ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e da Ordem Urbanística – CAO-MAPH-URB.

Leia mais:

Manifestações antidemocráticas em Manaus são criticadas por deputados do AM

“Não aceitamos comunismo no Brasil”, dizem manifestantes na BR-174

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação contra vitória de Lula e pedem intervenção federal em Manaus