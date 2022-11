Futebol 7 Principal abre competições nos Jogos SESI 2022 em Manaus

Ao todo serão 11 equipes femininas e 83 equipes masculinas, que disputarão até dezembro nos dois campos sintéticos do SESI Clube.

Manaus (AM) – O Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas) realiza hoje, quinta-feira (17), o início de mais uma modalidade na 20ª Edição dos Jogos SESI, o Futebol 7 Principal (masculino e feminino).

Na ocasião, às 19h, também serão reinaugurados os campos sintéticos do SESI Clube do Trabalhador, localizado na Alameda Cosme Ferreira, 7399, São José I.

O jogo de abertura do Futebol 7 Principal será com as equipes femininas Moto Honda X GBR e, masculinas Pionner x MG Gold.

Ao todo serão 11 equipes femininas e 83 equipes masculinas, que disputarão até dezembro nos dois campos sintéticos do SESI Clube.

As equipes das empresas Moto Honda da Amazônia, Flextronics da Amazônia, MK BR S.A. (Mondial), Inventus, GBR Componentes, Componel, Salcomp, Nansen e Hitachi Power, além do Futebol 7 Principal, também irão participar do Futebol 7 Master.

O Futebol 7 Principal feminino está dividido em duas chaves, sendo uma com cinco equipes e outra com seis.

As partidas serão realizadas às quartas-feiras, a partir de dezembro, na Arena 2, e contarão com as equipes da Moto Honda, Frextronics, MK Mondial, Inventus, GBR, Componel, Salcomp, Metalúrgica Sete, Nansen, Flex Indústria e Hitachi Power.

Já as equipes do Futebol 7 Principal masculino estão divididas em 16 chaves, sendo 13 com cinco equipes e três com seis.

As partidas começarão na quinta-feira, com jogos nos dois campos até o final deste mês e, em dezembro, haverá partidas na Arena 1, e também na arena 2, às terças e quintas-feiras, com os times da Digitron, Gree, Grupo Yamaha, Jabil, Videolar – Innova, entre outras.

