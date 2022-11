Poliomielite, sarampo e monkeypox são temas de debate na 16ª Semana do Controle Social em Manaus

Manaus (AM) – A programação da 16ª Semana do Controle Social de Manaus foi iniciada nesta quinta-feira (17), no auditório Isabel do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, bairro Compensa (zona Oeste), com o debate sobre doenças reemergentes (poliomielite e sarampo) e doenças emergentes (MonkeyPox).

Organizado anualmente pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus) e pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o evento tem como objetivo fortalecer o controle social no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo atividades direcionadas para lideranças comunitárias, conselheiros municipais e conselheiros locais de saúde das zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural.

Segundo o coordenador da 16ª Semana do Controle Social, conselheiro Nilton Gama dos Santos, um dos focos do evento é promover a qualificação dos conselheiros de saúde e a programação deste ano foi elaborada para orientar sobre os riscos das doenças emergentes e reemergentes.

“Os conselheiros de saúde são lideranças comunitárias, pessoas que estão em contato direto com os moradores nos bairros e atuam como multiplicadores das informações em saúde. Por isso, é importante que tenham esse aprendizado sobre os riscos e possam estar preparados na nossa luta contra essas doenças” , explicou Nilton Gama.

A abordagem das doenças reemergentes (poliomielite e sarampo) foi conduzida pela chefe do Núcleo de Controle de Doenças de Notificação Compulsória e Agravos Imunopreveníveis (Nuncai/Semsa), enfermeira Ana Serrão. Na apresentação, a enfermeira lembrou que o Brasil, assim como Manaus, tem alto risco para a reintrodução do vírus da poliomielite, além do risco de notificação de casos novos de sarampo, e destacou a importância da participação dos conselheiros nas ações de prevenção e controle das doenças.

“Sarampo e poliomielite são doenças que podem ser prevenidas pela imunização. Manaus não registra atualmente casos de sarampo, mas o vírus continua circulando no país. O vírus da poliomielite não tem circulação no Brasil, mas tem três anos que não atingimos o mínimo necessário de cobertura vacinal que garanta a proteção coletiva da sociedade. O CMS/Manaus é um grande parceiro da gestão nas ações de saúde e repassar informações qualificadas para os conselheiros é mais uma estratégia de divulgação sobre a importância da vacinação”, afirmou Ana Serrão.

A programação incluiu palestra sobre a Monkeypox, uma doença que já registrou 268 casos em Manaus, apresentada pela gerente do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/Manaus), enfermeira Graziela Andrade das Neves.

“A MonkeyPox é uma doença nova no Brasil, tem baixa letalidade, mas é transmissível e causa prejuízos para a saúde das pessoas. Como é um agravo novo, a participação social, por meio dos conselheiros, é muito importante na mitigação, controle, prevenção e na divulgação de informações para a população”, destacou Graziela.

Na composição do CMS/Manaus, são disponibilizadas 32 vagas para conselheiros municipais e respectivos suplentes, distribuídas entre gestores (25%), trabalhadores (25%) e usuários (50%) do SUS. A capital amazonense conta ainda com um total 68 Conselhos Locais de Saúde (CLSs) que atuam no controle social em 68 UBSs nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural.

Zona Sul

O primeiro dia da programação da 16ª Semana do Controle Social foi direcionado para conselheiros representantes dos segmentos de gestores, trabalhadores e usuários do SUS da zona Sul de Manaus, que conta com 16 Conselhos Locais de Saúde atuando junto a 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Durante a programação, a diretora do Distrito de Saúde (Disa) Sul, Jucinara Rodrigues, explicou que o controle social é um eixo de fortalecimento de políticas públicas, exercido de forma democrática e participativa.

“As discussões que ocorrem durante a Semana do Controle Social fortalecem a prestação dos serviços de saúde. O segmento dos usuários, especialmente, representa a voz da população e serve como um elo entre a gestão e as demandas de cada comunidade”, afirmou Jucinara.

Participando da cerimônia de abertura do evento, o vereador Daniel Vasconcelos, presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Manaus, destacou a importância do CMS, que completou 31 anos de criação em junho deste ano, para a melhoria dos serviços de saúde.

“O CMS/Manaus é um órgão autônomo que fiscaliza o executivo e que cresceu muito em Manaus nos últimos 31 anos. Hoje, temos um CMS forte e atuante, e a sociedade deve entender que tem o poder, através dos conselhos, de contribuir, fiscalizar e propor soluções para os problemas nas UBSs e em todo o sistema de saúde” , declarou Daniel Vasconcelos.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, conselheiro Djalma Coelho, reforçou que a participação popular no âmbito do SUS é garantida por lei e que tem sido uma aliada da gestão para o planejamento da oferta dos serviços de saúde.

“Quando a gestão mantém um canal de comunicação para escutar os conselheiros sobre os problemas de saúde nos territórios, passa a compreender melhor as necessidades da comunidade e pode priorizar melhor na tomada de decisões que vão impactar no cuidado em saúde”, afirmou Djalma Coelho.

Outras zonas de Manaus

A programação da 16ª Semana do Controle Social seguirá nesta sexta-feira, 18/11, das 7h30 às 11h30, com atividades direcionadas para representantes do controle social no Disa Oeste.

No dia 23 de novembro, a programação terá como público alvo representantes do Disa Norte, das 7h30 às 11h30, e do Disa Leste, das 13h30 às 17h30. O encerramento do evento será no dia 25 de novembro e terá como público-alvo os representantes do controle social do Disa Rural.

