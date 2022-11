Homens são executados em área de mata na zona Leste

Manaus (AM) – Dois homens até o momento não identificados, foram executados com tiros na cabeça, na manhã deste sábado (19). O fato ocorreu em uma área de mata localizada na comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Segundo informações da polícia, as vítimas seriam informantes de um grupo criminoso que foi ao local para supostamente, executar rivais. Porém, com base nas investigações, ao chegarem no ponto de execução os membros do grupo não encontrarem os alvos, diante disto eles assassinaram os dois homens acreditando que a dupla teria realinham emboscada.

Ainda de acordo com a polícia, os moradores do local não reconheceram os homens. A polícia isolou a área e acionou os órgãos competentes para realizar as investigações. De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) os homens foram mortos com cabeça.

Os corpos das vítimas foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde após exame de necropsia ficaram à disposição para reconhecimento de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.

