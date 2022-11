Ufam promove Seminário sobre Sociedade e Cultura na Amazônia

O evento segue até sexta-feira (25), no auditório Rio Solimões, na Ufam, e de forma online no Facebook do SisCultura

MANAUS (AM) – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abre na próxima terça-feira (22),“5º SisCultura – Seminário Internacional Sociedade e Cultura na Amazônia”, evento internacional que reúne pesquisadores, cientistas, ativistas, estudantes de graduação e pós-graduação, professores de universidades públicas e particulares, realizado a cada dois anos pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA) da Universidade.

O evento segue até sexta-feira (25), de 9h às 18h, no auditório Rio Solimões, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e de forma online no Facebook do SisCultura.

A coordenadora do evento, professora Iraildes Caldas Torres, explicou que “O seminário é importante enquanto construtor de diálogo entre a academia, movimentos sociais e poderes públicos, na medida em que oferece diagnósticos valorizados sobre os processos socioculturais da Amazônia”.

O SisCultura contará ainda com a oferta de nove minicursos, são eles:

Religião e Religiosidade na Amazônia;

Gênero, Ecofeminismo e Práticas Sociais das Mulheres da Floresta;

Ecoética e os Saberes Ecológicos na Amazônia;

A Arqueologia no Alto Rio Negro: primeiras impressões;

Os Indígenas, a Amazônia e os Desafios da Educação;

Universidade e Pesquisa Interdisciplinar na Amazônia’; ‘Folkcomunicação, Tradição Ancestral e a Literatura Indígena Amazônica;

Transculturalidade e os Povos Amazônicos’; ’Estado, Conflitualidade e Cidadania.

Como acompanhar on line

Para acompanhar o evento de forma online, segue o link do Facebook do SisCultura: https://pt-br.facebook.com/ppgsca2020/

Para participar do evento, o público pode realizar a sua inscrição até esta segunda-feira (21), no link https://www.even3.com.br/5siscultura2022/.