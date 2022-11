Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou, na tarde desta quarta-feira (23), a importância do modelo Zona Franca (ZFM) para a geração de empregos, durante a entrega da Medalha Ruy Araújo ao administrador José Jorge do Nascimento Júnior, que preside a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos (Eletros).

A solenidade da maior comenda concedida pela Aleam foi presidida pelo deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Casa Legislativa, com a presença de outros deputados e de diversas outras instituições públicas e privadas de relevância para o Amazonas.

“O Jorge Júnior tem uma grande experiência no serviço público, inclusive já passou pela Assembleia, pelo Governo do Estado, pela Suframa e agora está na Eletros, uma instituição que representa o segmento de condicionadores de ar. E o Estado do Amazonas é o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo, só perdendo para a China”, ressaltou Wilson Lima.

O governador Wilson Lima destacou a importância da Zona Franca de Manaus, bem como a atuação de Jorge José Júnior para a defesa do modelo, sobretudo ao representar os interesses do Estado.

“É alguém com vasta experiência, que tem contribuído muito nessa construção tributária, na defesa da Zona Franca de Manaus, alguém decisivo na prorrogação dos incentivos fiscais por parte do Governo do Estado, alguém que nos deu uma ajuda significativa. Então, a Assembleia faz uma homenagem mais do que justa a esse homem que tem contribuído muito com o Amazonas”, completou o chefe do Executivo Estadual.

O deputado Roberto Cidade também destacou o trabalho realizado pelo empresário. “Agradecemos a presença do governador Wilson Lima em mais uma solenidade que a Assembleia realiza para um homem merecido, que já fez muito pelo Estado do Amazonas, que gera emprego, gera renda, e é esse o intuito da medalha Ruy Araújo”, afirmou.

O homenageado

A defesa incondicional da Zona Franca de Manaus em nível nacional, o empenho na atração de negócios e investimentos para o estado, a busca pela interiorização do desenvolvimento e demais ações em prol do fortalecimento da economia do Amazonas são fatos marcantes na carreira profissional de José Jorge do Nascimento Júnior.

“Agora, recém-completados 47 anos de idade, eu me sinto um dos amazonenses mais felizes“, disse, emocionado, o homenageado. “Se mereço essa medalha pela defesa da Zona Franca de Manaus, se o motivo for esse, ele é muito nobre”, agradeceu Jorge José, reforçando que o modelo é um dos mais bem-sucedidos do Brasil. “Muito me honra a presença do governador Wilson Lima, que pode contar comigo e com a Eletros para a defesa do Amazonas e da Zona Franca”, concluiu.

Nascido em Manaus – Amazonas, em 1975, Jorge José do Nascimento Júnior é administrador de empresas, graduado pela Universidade Federal do Amazonas e, atualmente, preside a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

De 2003 a 2016, exerceu várias funções na Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, tendo sua carreira profissional alinhada com a construção e desenvolvimento de políticas públicas para o fomento de segmentos produtivos do primeiro setor, comércio, serviço e indústria.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima entrega ramal do Uga-Uga asfaltado e beneficia cerca de 90 famílias do entorno

TCE-AM define datas para julgamento das contas de Wilson Lima e David Almeida

Wilson Lima destaca desenvolvimento e modernização no cinquentenário da PGE-AM