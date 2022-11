Operação é realizada para fiscalizar veículos pesados na Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Em mais uma operação integrada “Carga Pesada”, nesta terça-feira (29), a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o apoio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), fiscalizou veículos pesados na zona Sul da capital.

A ação, que ocorreu na avenida Rodrigo Otávio, no trecho ao lado da praça do Japiim, teve como objetivo verificar as condições dos carros, além da documentação, conforme normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com aplicação de medidas para quem não segue a legislação.

Entre as irregularidades verificadas estão documentação atrasada, má condição física do veículo e pneus carecas. As operações “Carga Pesada” ocorreram durante todo o ano de 2022. Ao todo foram realizadas, até aqui, 22 operações.

O diretor de Operações do IMMU explicou o motivo da operação. “Aqui é um dos principais corredores de ligação com o Distrito Industrial. Aqui passam, pela manhã e tarde, mais de 10 mil veículos, entre eles, pesados, como caminhões e carretas. Ao fiscalizar estes veículos de grande porte, trazemos mais segurança, também, ao retirar das vias os veículos com problemas. Estas fiscalizações serão levadas ainda a outras áreas da cidade”, destacou.

Membro do Neot, o tenente Souza afirmou que as fiscalizações são rotina dos órgãos de trânsito. “Nosso objetivo é fiscalizar tudo que for de competência do Estado, juntamente, com o IMMU que fará a fiscalização que compete ao poder municipal. Há alguns veículos em mau estado de conservação e que representam riscos aos demais condutores e usuários das vias da cidade”, frisou.

Até este mês de novembro, todas as autuações relativas aos veículos pesados somavam 5.322, apenas no âmbito do IMMU, sendo 3.576 relativas a deixar de transitar com veículo de maior porte na faixa da direita e mais 1.756 por transitar em local e horário não permitidos.

Para dúvidas ou denúncias relativas ao trânsito da cidade, o cidadão pode utilizar o Disk Trânsito 0800 092 1188.

*Com informações da assessoria

