Homens são presos com armas e drogas em comunidade na BR 174

Manaus (AM) – Dois homens identificados como João Vitor Pereira Batista, de 25 anos, e Warley Arruda Bezerra, de 21 anos, foram presos durante a operação Cidade Mais Segura, na manhã desta quarta-feira (2). A prisão ocorreu na rua Caxiuba, comunidade Ismael Aziz, localizada no km 4 da BR 174, que liga Manaus a Boa Vista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), várias denúncias de moradores relataram que os infratores estavam comercializando drogas no local mencionado. Ainda conforme as informações, durante a ação criminosa os dois homens intimidavam as pessoas que residem na área.

Equipes da Seaop se deslocaram até a comunidade e realizaram a prisão em flagrante dos criminosos que estavam na posse de duas armas de fogo, munições, entorpecentes, seis celulares e uma quantia em dinheiro.

Os criminosos foram encaminhados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Carnaval Sangrento: Amazonas registra 16 homicídios durante feriado prolongado

‘Garanhão’ tem dedo do pé esmagado por martelo após esposa descobrir traição

Garoto de 10 anos é apreendido com drogas e dinheiro no Amazonas