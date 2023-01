Família é o tema da semana no projeto Cine & Vídeo Tarumã

O projeto de extensão da Ufam Cine & Vídeo Tarumã exibe filmes com o tema família nesta semana.

Na terça-feira (31), o projeto exibirá “Festa de Família” (2000). No filme, dirigido pelo dinamarquês Thomas Vinterberg, o Patriarca (Henning Moritzen) de uma família dinamarquesa muito rica decide comemorar seus 60 anos com uma grande festa, porém uma revelação feita por seu filho pode estragar a comemoração. A obra é uma comédia ácida e surpreendente.

Já na quinta-feira (2), é a vez de “Assunto de Família”, um drama japonês que narra a história de uma família pobre que vive de pequenos delitos. Mesmo tendo pouco dinheiro para suas próprias necessidades, eles decidem adotar uma criança que enfrenta dificuldades. A família parece viver feliz até um incidente mudar as coisas.

As sessões ocorrem no Miniauditório da FIC (Faculdade de Informação e Comunicação) localizado no setor Norte da Ufam. Iniciam às 12h30 e são gratuitas, além de proporcionarem 2h complementares por filme.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais do projeto no Instagram (@cinevideotaruma) e Facebook (Cine Vídeo Tarumã).

A semana contará também com a sessão secreta na quarta-feira (1). O filme exibido somente é revelado na hora de exibição.



O Cine&Vídeo Tarumã é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas com mais de 30 anos de atividade. Todas as suas sessões são gratuitas e o projeto sempre esteve envolvido com a formação cinematográfica, funcionando ora como um cineclube, ora como sala de exibição especial. Vale reforçar também seu valor educacional, por estar dentro de uma universidade federal, e pelas propostas de discussão e debates que as demais atividades do projeto estimulam.

