Homenagem aos 40 anos de carreira do artista plástico Rui Machado

A Loppiano desenvolve um novo design de sua embalagem com novas ilustrações, que será lançado nesta sexta-feira (9), para apreciação de personalidades locais de Manaus. O produto das caixas de pizza contará com quadros que fazem parte da Série Acordes Visuais, exposição que aconteceu no Teatro Amazonas em 2022, do artista plástico amazonense, Rui Machado.

Seguindo a proposta de 2017, quando o espaço lançou sua primeira edição de caixas ilustradas com imagens da série de pinturas: “Sabor & Arte”, desenvolvida pelo Rui Machado, a nova identidade visual das embalagens da Loppiano, será uma forma de homenagear os 40 anos de trabalhos do artista amazonense, que dedicou à arte e cultura amazônica.

Além dessa homenagem, a pizzaria contará ainda como atração especial na noite desta sexta com o show da cantora, Márcia Siqueira, que também realizará uma singela homenagem ao cantor, Zezinho Correa, que completou no mês de fevereiro dois anos de falecimento.

De acordo com Rui Machado, a ideia de utilizar suas obras como temática nasceu durante uma conversa com o empresário, Rogério Cunha, proprietário da pizzaria e conhecido por incentivar e apostar nos artistas e cenário cultural local.

“A primeira vez que o projeto aconteceu foi em 2017 e naquele ano foram utilizadas imagens da minha série de pinturas: Sabor & Arte, em um total de 04 imagens diferentes para todos os tamanhos de pizza. Agora em 2023, é a segunda vez que minha arte ilustra um produto da pizzaria, sendo que dessa vez será utilizada apenas uma imagem, e somente nas embalagens de pizza tamanho família”, conta.

Para homenagear o artista plástico, o empresário escolheu um dos quadros da Série Acordes Visuais, onde os 12 quadros que integravam a mostra continham a cúpula do teatro como vedete.

“A proposta dessa noite é mais uma vez colocar em relevo e dar a devida importância a esse grande artista plástico Rui Machado que em agosto do ano passado completou 40 anos de arte no Amazonas. E também novamente enaltecer a cultura amazônica, sempre dando visibilidade a suas obras e seguindo a proposta da nossa casa, valorizando os talentos e a cultura da terra”, conclui.

Rui avalia a homenagem como de grande importância não apenas pelo reconhecimento, mas também pela relação de amizade e parceria com a família Loppiano.

“Fiquei muito feliz. Quando o Rogério Cunha me convidou novamente, ele disse que seria uma homenagem aos meus 40 anos de arte, daí o motivo de aparecer o número na embalagem. E ainda mais que ainda estou cumprindo o calendário de celebrações que pretendo encerrar em abril próximo com um grande evento”, finaliza.

Sobre a pizzaria

Com quase 28 anos de história no mercado amazonense, a Loppiano é uma tradicional pizzaria de Manaus especializada nos mais diversos sabores, tendo como diferencial o tempero, as massas caseiras, as receitas originais e o sabor regional em seu cardápio. O espaço conta com uma capacidade para mais de duzentas pessoas, além de playground para crianças e atendimento a eventos de fora.

