Seleção Brasileira volta aos gramados em março com técnico interino

O Brasil retorna aos gramados em março pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2022. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol na quinta-feira (15). O Brasil vai enfrentar o Marrocos, sensação do Mundial, no dia 25 de março, no Estádio Ibn, Batouta, na cidade de Tânger. A equipe será comandada interinamente por Ramon Menezes, atual treinador da categoria Sub-20.

“Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa Seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Qatar, no ano passado. Será um bom teste para a Seleção Brasileira Masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Técnico interino

Ramon Menezes é o atual treinador da Seleção Brasileira Sub-20 e foi campeão do Sul-Americano da categoria, na Colômbia. O treinador assumirá a equipe principal enquanto a CBF negocia com um novo técnico após a saída de Tite.

Antes de se tornar técnico, Ramon atuou como meio-campo e se destacou pela qualidade na batida na bola. Com passagem pela seleção e clubes como Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético-MG e Vitória, iniciou a carreira como treinador em 2015, sendo campeão da terceira divisão goiana pela ASEEV.

Em seguida, sofreu em partes com o futebol brasileiro. Voltou a Minas Gerais para trabalhar no Guarani de Divinópolis, não conseguiu evitar o rebaixamento do Joinville na Série B e foi demitido após poucos jogos no Anápolis, na Série D, e Tombense, na Série C.

O primeiro grande desafio de Ramon aconteceu no Vasco, em 2020. Em março, foi anunciado como substituto de Abel Braga no comando do Cruzmalntino. De cara, vitórias consecutivas que fizeram o clube carioca chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, chegando a ter decretado o ‘Ramonismo‘ no Gigante da Colina.

No entanto, a boa fase durou pouco. Após eliminação na quarta fase da Copa do Brasil para o Botafogo e resultados impactantes contra Atlético-MG (4 a 1) e Bahia (3 a 0), Ramon foi demitido do Vasco, pegando de surpresa o elenco.

Após deixar o Vasco, Ramon Menezes passou por CRB e Vitória. No clube alvirrubro foram apenas nove jogos. Após uma sequência negativa na Série B foi trocado por Roberto Fernandes.

No Leão, em 2021, os mesmos problemas. Com resultados ruins na segunda divisão, também deixou o clube baiano.

Amistoso

O amistoso contra o Marrocos acontecerá no Estádio Ibn Batouta, que foi a sede dos dois jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. A seleção marroquina fez história na Copa do Qatar ao chegar em quarto lugar na competição. Brasil e Marrocos se enfrentaram na Copa de 98, na França, com vitória da equipe canarinha por 3 a 0.

