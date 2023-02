David Almeida deve permanecer no Avante ainda este ano

Segundo o secretário-geral do Avante no Amazonas, Wagno Oliveira, a saída do prefeito David Almeida do partido ainda não foi definida

Manaus (AM) — As articulações em relação à federação formada pelo União Brasil e Progressistas ainda não confirmaram a entrada do Avante. Nesse sentido, com a possibilidade de o partido ser deixado de escanteio, surgiram sinalizações de que o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), pudesse buscar outra sigla. No entanto, a saída do chefe do executivo municipal ainda não é certa.

Ao Em Tempo, o secretário-geral do Avante no Amazonas, Wagno Oliveira, afirmou que a saída do prefeito David Almeida do partido ainda não foi definida, e caso aconteça, não ocorrerá este ano, apenas no próximo. Também contou que, no momento, David Almeida continua como sendo responsável pelo partido, e destacou que o prefeito deixou um legado grande para o Avante.

“Uma coisa que é muito clara para todos nós, é que quando o prefeito David assumiu o Avante, em 2017, o Avante tinha apenas três vereadores no estado do Amazonas. Hoje, nós temos o prefeito da capital, o vice-governador do Estado, quatro deputados estaduais, cinco vereadores na Câmara Municipal de Manaus, 32 vereadores no interior e quatro vice-prefeitos no Estado do Amazonas”, observou.

Por causa do crescimento do Avante no Amazonas, Wagner ressaltou ao Em Tempo que é difícil o prefeito deixar o partido, “mas pode ocorrer e, se isso ocorrer, é somente no próximo ano”.

