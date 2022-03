Tornado deixa rastro de destruição no interior do Amazonas; veja vídeo

De acordo com populares, o fenômeno começou por volta de 9h e causou prejuízos no município

Nhamundá (AM) – Moradores de Nhamundá (distante 382 quilômetros de Manaus) flagraram o momento em que um tornado se formou no rio Nhamundá, na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com populares, o fenômeno começou por volta de 9h e causou prejuízos no município. Em vários vídeos registrados pelos moradores é possível acompanhar o momento em que um funil de vento e água girava no rio.

A Defesa Civil da cidade informou que, apesar dos prejuízos, até o momento, não houve feridos e que o fenômeno atingiu oito casas, uma escola e a feira do município, ocasionando o destelhamento parcial nas estruturas dos imóveis.

Não houve feridos relacionados ao fato e, até o momento, não há relatos de danos na zona rural. O município se encontra sem fornecimento de energia elétrica.

As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, e a Prefeitura da cidade está apoiando os afetados.

A Defesa Civil do Amazonas segue monitorando todos os 62 municípios que compõem as nove calhas do estado.

Acompanhe momento em que a tromba d’água é registrada pelos moradores:

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Ações itinerantes realizam exames de endoscopia em Parintins e Nhamundá

Potássio do AM pode ser alternativa para escassez de fertilizantes no País

Investigado por tráfico internacional de órgãos, professor é querido no ambiente acadêmico