Marcelo recebe as boas vindas ao tricolor; Fluminense vence Portuguesa por 3 a 0

O jogador Marcelo se tornou febre nas partidas, protagonizando camisas personalizadas, músicas novas e até perucas. Anunciado como novo reforço tricolor na última sexta-feira (24), Marcelo esteve presente no Maracanã via vídeo gravado e exibido no telão neste sábado (25), para o jogo entre Fluminense e Portuguesa. As arquibancadas foram à loucura quando o camisa 12 apareceu.

Diretamente de Madri, na Espanha, é bem provável que Marcelo acompanhou as boas vindas que recebeu na partida. Mesmo de longe, também pôde abrir um sorriso ao ver a atuação tricolor, que deslanchou no segundo tempo para vencer por 3 a 0, com direito a golaços — inclusive um de bicicleta anotado por Keno.

“É com muita alegria que compartilho que o Moleque de Xerém está oficialmente de volta para casa. São muitos anos pensando em retornar as minhas origens. Até breve”, disse.

O problema é que Marcelo só deve chegar ao Brasil dentro de duas semanas e, até lá, é preciso viver o presente. E o Fluminense apresentou dois tempos distintos diante da Portuguesa. No primeiro, atuação monótona no Maracanã e que levantou preocupação. Afinal, havia uma expectativa grande sobre como o tricolor se comportaria após ter 13 dias de descanso. Tempo de sobra para aperfeiçoar a parte física, tática e técnica. O forte calor que fez no Rio de Janeiro atrapalhou, mas não pode ser usado como desculpa para uma exibição tão abaixo.

Quando o sol perdoou, o nível técnico tricolor subiu. Aliado a isso, as substituições de Fernando Diniz surtiram efeito. A principal delas é a tradicional de quando a equipe tricolor não está bem: tirar um zagueiro e improvisar André na linha defensiva. Isso fez o Fluminense deslanchar em campo e a vitória tricolor ser construída com golaços.

O primeiro nasceu dos pés de Lima e gerou dúvidas sobre quem seria o verdadeiro autor. O meio-campista, responsável por substituir David Braz e dar uma nova cara ao tricolor em campo, acertou um lindo chute de fora da área no ângulo. Mas houve um desvio de Germán Cano no meio do caminho, que acabou lhe creditando o gol. Na comemoração, uma revelação: será pai mais uma vez. Lorenzo, o motivo dos ‘Ls’ em suas comemorações, será irmão mais velho.

O segundo gol também ajudou Cano a atingir novas marcas. No lance, ele ajeitou para Jhon Arias, mas o colombiano se enrolou e deixou o argentino em posição de bater firme e ampliar. Assim, o camisa 14 agora tem média de um gol por jogo em 2023 (7 jogos, 7 gol), também é o artilheiro do Campeonato Carioca (7 gols junto com Lelê, do Volta Redonda), e empatou com Etchegaray como 6º maior artilheiro estrangeiro da história do clube (51 gols).

Por fim, o mais bonito de todos. Arias recebeu pela direita e fez cruzamento para a área. Keno dominou e emendou uma linda bicicleta para marcar o terceiro do Fluminense. Um golaço. Seu primeiro com a camisa tricolor.

Com placar definido, Fernando Diniz começou a fazer testes. Criado em Xerém, o jovem Isaac, de apenas 19 anos, voltou a ganhar oportunidade após se recuperar de lesão. Felipe Melo também entrou em campo e trouxe uma nova formação tática que chamou a atenção. Alexsander, que atuou como lateral-esquerdo, passou a ter mais liberdade para subir ao ataque. Seria um experimento para quando Marcelo estiver em campo?

Certo é que o novo reforço tricolor gostou do que viu no Maracanã. Principalmente no segundo tempo.

*Com informações do Extra

