Ufam abre inscrições em concurso público com 46 vagas nesta segunda-feira (6)

Manaus (AM) – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abre, nesta segunda-feira (6), inscrições para o concurso público destinado ao provimento de 46 vagas em diversas áreas do cargo de Professor Magistério Superior.

As vagas preenchidas vão compor o Quadro Permanente de Pessoal Docente da Universidade Federal do Amazonas. O certame será dividido em 03 (três) etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos.

As inscrições poderão ser realizadas através do site http://concursoselecaodocente.ufam.edu.br/ no período de 06/03/2023 a 07/04/2023.

Para visualizar o Edital nº 005/2023 na íntegra, acesse: https://progesp.ufam.edu.br/crs/concurso-publico-do-magisterio-superior.html

